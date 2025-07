Transmisje z wszystkich kortów Wimbledonu w Polsat Box Go

Na parkietach Ligi Narodów 2025 reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn są w znakomitej formie i zmierzają po miejsce na podium. W PGE Ekstralidze trwa walka o ostatnie punkty przed fazą play-off, a na torach Formuły 1 czekają nas dwa spektakularne wyścigi - Grand Prix Wielkiej Brytanii i Grand Prix Belgii. W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Sport (w promocyjnej cenie 40 zł/30 dni).

Korty pełne emocji

Wimbledon, trzecia odsłona Wielkiego Szlema w sezonie, tradycyjnie rozgrywany na trawiastych kortach All England Club w Londynie potrwa do 13 lipca. Transmisje ze wszystkich 18 kortów w serwisie na kanałach telewizyjnych (9 kortów) i online (9 kortów). Tytułów będą bronić Carlos Alcaraz i Barbora Krejčíková, a wśród faworytów nie zabraknie reprezentantów Polski. W singlu, deblu i mikście zobaczymy: Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka. W grze podwójnej możemy spodziewać się także udziału Jana Zielińskiego, Alicji Rosolskiej i Katarzyny Piter. Tegoroczna edycja przejdzie do historii - po raz pierwszy turniej zostanie rozegrany bez sędziów liniowych, których rolę w całości przejmie zautomatyzowany system.

Po rywalizacji na trawie zawodnicy przeniosą się na twarde korty w Kanadzie. Rogers Cup to jeden z najważniejszych turniejów serii ATP Masters 1000 (26.07 - 7.08), który tradycyjnie przyciąga światową czołówkę. W tym roku gospodarzem będzie Toronto, a turniej stanowi kluczowy etap przygotowań do US Open. Fani mogą spodziewać się udziału takich gwiazd jak: Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz czy Novak Djoković.

Liga Narodów w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn

W lipcu reprezentacja Polski kobiet rozegra ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów 2025. Tym razem Biało-Czerwone zawitają do Chiby w Japonii. Bez względu na wynik Polki - jako gospodarz - mają zapewniony udział w turnieju finałowym, który odbędzie się w Łodzi w dniach 23 - 27 lipca.

9 lipca, godz. 08:30, Polska - Korea Południowa

11 lipca, godz. 12:20, Polska - Brazylia

12 lipca, godz. 12:20, Polska - Japonia

13 lipca, godz. 07:30, Polska - Bułgaria

Po świetnym starcie w Chinach i emocjonujących meczach w USA reprezentacja Polski siatkarzy wraca do kraju, by rozegrać ostatni turniej fazy zasadniczej VNL 2025. W Ergo Arenie w Gdańsku Biało-Czerwoni zmierzą się z czterema wymagającymi rywalami. To ostatnia prosta przed turniejem finałowym w chińskim Ningbo (30.07 - 3.08).

16 lipca, godz. 20:00, Polska - Iran

17 lipca, godz. 20:00, Polska - Kuba

18 lipca, godz. 20:00 Polska - Bułgaria

20 lipca, godz. 20:00 Polska - Francja

PGE Ekstraliga

W żużlowej PGE Ekstralidze odbędą się ostatnie kolejki rundy zasadniczej - 13 kolejka (4 - 6 lipca) oraz 14 kolejka (18 - 20 lipca), które zadecydują o tym, które drużyny awansują do fazy play-off, a które będą walczyć o utrzymanie w nowej formule play-down.

Formuła 1

Fani królowej motorsportu nie będą się nudzić - lipiec przyniesie wyjątkowe wyścigi, które rozgrzeją serca kibiców. Już 6 lipca Grand Prix Wielkiej Brytanii na legendarnym torze Silverstone - szybkim, technicznym i pełnym historii. Pod koniec miesiąca, 27 lipca Grand Prix Belgii. Tor Spa-Francorchamps, znany z widowiskowych zakrętów i zmiennej pogody, to jeden z najbardziej wymagających obiektów w całym kalendarzu.

Największe wydarzenia sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Sport w Polsat Box Go zapewnia dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych: z rodziny Polsat Sport i Polsat Sport Premium (Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i FEN, Wimbledon

oraz wiele innych), ELEVEN SPORTS (niemiecka Bundesliga, hiszpańska LALIGA EA SPORTS, francuska Ligue 1 McDonald’s, włoska Serie A, belgijska Jupiler Pro League, PGE Ekstraliga, Formuła 1), Eurosport 1 i 2 (turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wielu innych. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

