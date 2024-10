Tragiczne wieści nadeszły nagle. Novak Djoković pogrążony w żałobie

Mistrz olimpijski z Paryża po niezbyt udanym występie w tegorocznej edycji US Open zrobił sobie krótką przerwę i na kort powrócił dopiero teraz, aby powalczyć o końcowy triumf w Szanghaju. 37-latkowi nie łatwo jednak będzie skupić się na rywalizacji po druzgocących wieściach, jakie otrzymał. W wieku 59 lat zmarł bowiem jego były trener, Jovan Lilić.

AP / © 2024 Associated Press

Novak Djoković zapowiada konkretny cel. „Wciąż czuję motywację”. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Nie żyje były trener Novaka Djokovicia. Przegrał walkę z chorobą

Jak informują zagraniczne media, trener tenisa zmarł w czwartek 3 października po długiej walce z ciężką chorobą . W środowisku znany był oczywiście głównie ze współpracy z Novakiem Djokoviciem, jednak w ostatnim czasie był on mentorem reprezentacji Serbii w Pucharze Davisa i trenował drużynę narodową do lat 18.

"Nole" nie miał zamiaru przejść obojętnie wobec śmierci byłego trenera. Za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielił się smutną wiadomością z kibicami, a do zmarłego szkoleniowca przekazał krótką wiadomość. "Mój fachowiec" - napisał na Insta Stories dołączając do wpisu emotikonę rąk złożonych do modlitwy oraz trzy płaczące buźki.