25-letnia Fręch może powiedzieć, że urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą. To już druga impreza z rzędu, w której Polka mimo porażki w kwalifikacjach zagrała w turnieju głównym - podobna sytuacja miała miejsce w Indian Wells.

Magdalena Fręch bezwzględna dla Andriejewej. Lanie w dwóch z trzech setów

W Miami chronologia wydarzeń była taka, że nasza tenisistka przegrała w finałowej rundzie kwalifikacji z Japonką Nao Hibino . Jednak kilka dni później okazało się, że dołączy do głównej drabinki , w dodatku od razu od drugiej rundy. Uśmiechnął się do niej los głównie dlatego, że z powodu choroby wycofała się Chinka Shuai Zhang .

W tych okolicznościach łodziance (105. WTA) przyszło zmierzyć się z 18-letnią Rosjanką Andriejewą, obecnie 128. w rankingu WTA. Mecz trwał równe dwie godziny i miał wielki zwrot akcji. Pierwszy set bowiem zakończył się zwycięstwem przeciwniczki, choć obie zawodniczki do końca grały cios za cios. Żadna nie traciła podania, aż do dziesiątego gema. W nim Fręch zamiast doprowadzić do remisu, została przełamana i przegrała partię 4:6.