Nasza gwiazda odpadła w czwartej rundzie, pokonana przez młodziutką Czeszkę, Lindę Noskovą. Białorusinka szła za to jak burza, odprawiając kolejne przeciwniczki bez większego trudu aż do półfinału. Tam poprzeczkę starała się możliwie wysoko zawiesić Coco Gauff, lecz wszystkim, co zdołała "ugrać" było... doprowadzenie do tie-breaka w pierwszym secie. Również w finale dominacja 25-latki była niepodważalna. Qinwen Zheng robiła co mogła, ale mecz, który rozpoczęła od straty podania przegrała dość gładko, 3:6, 2:6.