Totalna sensacja, Iga Świątek może przecierać oczy. "Trochę ją zmiażdżyłam"

Wszystkie znaki na niebie i ziemi po wylosowaniu drabinki turnieju Roland Garros wskazywały, że Iga Świątek, jeśli będzie kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa, to w trzeciej rundzie zmierzy się z Martą Kostiuk. Tymczasem Ukrainka wykoleiła się już na pierwszej przeszkodzie, przegrywając zdecydowanie z 19-letnią Czeszką Sarą Bejlek. W rozmowie ze swoimi rodakami w Paryżu nastolatka zdecydowanie oceniła to, co zrobiła w pojedynku z faworyzowaną 22-latką z Kijowa.