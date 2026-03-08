Totalna dominacja Świątek. Polka gra we własnej lidze, gwiazdy daleko w tyle

W sobotę, po godz. 22:00, Iga Świątek zmierzyła się z Kaylą Day w drugiej rundzie WTA 1000 Indian Wells. Zaledwie po niecałych trzydziestu minutach nasza reprezentantka prowadziła w całym meczu po wygranej 6:0 w pierwszym secie.

Wiele wskazywało na to, że po krótkiej przerwie druga rakieta świata dokończy dzieła zniszczenia. Tymczasem to Amerykanka zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Na tyle dobrej, że w pewnym momencie prowadziła już 5:1, będąc o krok od doprowadzenia do wyrównania.

Niewiarygodne, czego dokonała Świątek. Kosmiczne liczby

Wtedy Świątek wrzuciła najszybszy bieg. Szybko na tablicy wyników widniał już remis 5:5. Ostatecznie doszło do tie-breaka, w którym Raszynianka była górą (7:2). Tym samym Polka wygrała swój pierwszy pojedynek w Indian Wells.

Zgodnie z wyliczeniami platformy "OptaAce" był to... 33. triumf z rzędu 24-latki w zawodach rangi WTA 1000. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tej klasyfikacji nasza rodaczka jest kompletnym hegemonem.

Na drugim miejscu znajdują się Serena Williams i Wiktoria Azarenka, które 23 razy pod rząd wygrywały na start "tysięczników" wprowadzonych do kalendarza od 2009 roku. Następne w tym zestawieniu są Maria Szarapowa (19 wygranych z rzędu) i Karolina Muchowa (18).

W takiej sytuacji śmiało można stwierdzić, że "Iga Świątek gra we własnej lidze". Kolejną szansę na wyśrubowanie rekordu Polka będzie miała w Miami (start turnieju 17 marca). Najpierw będzie chciała zgarnąć trzeci tytuł w Indian Wells. Teraz na jej drodze znów stanie Maria Sakkari, która niecały miesiąc temu wygrała w Katarze.

- Myślę, że w Dosze było to dla mnie całkiem oczywiste, dlaczego przegrałam i od razu, gdy zeszłam z kortu, wiedziałam co poprawić. Pod względem technicznym nie przygotowałam się do niektórych zagrań tak, jak powinnam. Kiedy wróciliśmy do domu, naprawdę ciężko trenowałam - mówiła Polka przed pojedynkiem z Greczynką podczas konferencji prasowej.

