Mirra Andriejewa i Marta Kostiuk wyrosły na dwie dość nieoczywiste bohaterki pierwszej części zmagań na europejskiej mączce. Ukrainka wygrała wszystkie spotkania, w tym dwa tytuły: w Rouen (WTA 250) i Madrycie (WTA 1000). Przy czym wycofała się z rywalizacji w Rzymie i Strasburgu, zapewne oszczędzając zdrowie na najważniejszą imprezę wiosny - Roland Garros.

19-letnia Rosjanka nie zwalnia zaś tempa, nie odpoczywa. Nie obroniła punktów za zeszły rok w Dubaju, Indian Wells i Miami, groziło jej wypadnięcie z TOP 10 rankingu. Zdecydowała się na dość odważny krok, poprosiła o dziką kartę do Linzu, wygrała tam halowe zawody WTA 500. A później był półfinał w Stuttgarcie, przegrany z Jeleną Rybakiną. I dwa finały w Madrycie - najpierw singlowy, później deblowy. Ten pierwszy zapewne bolał szczególnie, czego wyraz dała po meczu. Rozpłakała się.

- Cóż, jak powiedział Rafa, to, co wydarzyło się w Madrycie, zostaje w Madrycie. A my jesteśmy już w Rzymie - mówiła na Foro Italico podczas spotkania z dziennikarzami. - Staram się podchodzić do każdego kolejnego turnieju z takim nastawieniem, nawet po nieudanym wyniku. To znaczy, nie takim, jakiego oczekiwałam - dodała.

W Rzymie, jako rozstawiona z "8", miała oczywiście wolny los. W drugiej rundzie wpadła na Chorwatkę Antonię Ruzić, która w ostatnich kilkunastu miesiącach poczyniła spore postępy. Nie było to losowanie złe, taką patrząc na kolejne rundy. Dopiero w 1/8 finału 19-latka może wpaść na broniącą tytułu Jasmine Paolini, choć Włoszka jest w kiepskiej dyspozycji. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu.

WTA 1000 w Rzymie. Mirra Andriejewa na BNP Paribas Arena. Dwa sety starcia z Antonią Ruzić

Młoda Rosjanka trzykrotnie w zawodowej karierze wygrała swoje spotkania "rowerem", czyli nie oddając przeciwniczce nawet gema. Ale tylko raz w głównym tourze - w marcu rozbiła w Indian Wells Solanę Sierrę. Tyle że dwa dni później przegrała mecz na wietrze z Kateriną Siniakovą i 6:0, 6:0 ze starcia z Argentynką poszło w niepamięć.

Dziś Mirra od początku grała tak, jakby chciała pokazać, że demolowanie rywalek ma we krwi. W pierwszych dwóch gemach nie oddała Chorwatce ani jednego punktu. Dopiero w trzecim popełniła niewymuszony błędy, odbiła piłkę ramą. Co nie zmienia faktu, że jej przewaga rosła.

Szybko więc zrobiło się 4:0 i dopiero wtedy doszło do pierwszego małego sukcesu Ruzić. Było 30-30, gdy Antonia wygrała dwie dłuższe akcje, w obu musiała zaryzykować. I to się opłaciło. Widać było różnicę w serwisie, na korzyść 19-latki. Gdy trafiała pierwszym podaniem, właściwie nie było gry.

Andriejewa wygrała tego seta 6:1, trafiła serwisem w linię. A Chorwatka udałą się na dłuższą przerwę do szatni. Co jednak wiele nie zmieniło.

Szybko bowiem okazało się, że mamy powtórkę z rozrywki. Mirra dorzucała kolejne gemy, bo nawet, gdy dochodziło do zaciętych końcówek, to ostatnie punkty i tak wpadały na jej konto. A Ruzić mogła polować na powtórkę z pierwszej partii.

Taka szansa pojawiła się w piątym gemie, Ruzić miała stan 40-30, serwowała. I w wymianie zagrała za blisko Rosjanki, co ta natychmiast wykorzystała. Za moment Mirra popisała się kapitalnym dropszotem, zmieniła chwyt przed uderzeniem, zagrała go z góry. I trafiła w linię, Ruzić bezradnie patrzyła na ślad piłki. A po kolejnym ofensywnym forhendzie 19-latki zrobiło się 5:0 - zostało więc tylko dokończenie zadania.

I tak się stało, Andriejewa wygrała 6:1, 6:0, po 66 minutach gry.

