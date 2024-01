Totalna demolka w meczu Sabalenki. Wielka rywalka Świątek nie miała litości

Aryna Sabalenka się nie zatrzymuje! Wiceliderka rankingu WTA w Brisbane pokazuje, że początek 2024 roku należy do niej, a rywalki na razie nie mają do niej "podejścia". Białorusinka tym razem rozbiła Chinkę Lin Zhu i awansowała do ćwierćfinału imprezy, gdzie zmierzy się z Darią Kasatkiną. Było to przy okazji trzynaste z rzędu zwycięstwo Sabalenki na kontynencie australijskim, gdzie czuje się więcej niż dobrze.