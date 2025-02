Życiowym wyczynem Emmy Raducanu pozostaje triumf w US Open 2021 . Sięgnęła wówczas po tytuł jako kwalifikantka i wydawało się, że przez kolejne lata utrzyma się w światowej czołówce. Sukces okazał się jednak efemerydą.

Od tamtego czasu zawodniczka miała aż 10 trenerów. Efekt? W turniejach wielkoszlemowych nie doszła dalej niż do IV rundy. Trzeba jednak przypomnieć, że po części wynikało to także z jej kłopotów zdrowotnych, co skutkowało m.in. operacją obu nadgarstków.