Tornado w pierwszym secie. Urszula Radwańska zachwyciła, jest awans

Niezrażona potknięciem 33-latka przystąpiła w weekend do kwalifikacji do turnieju Warsaw Challenger z nadzieją, że dane jej będzie stanąć do rywalizacji w finałach jedynych w tym sezonie rozgrywek spod szyldu WTA. A do tego wystarczyło tylko jedno zwycięstwo - na drodze Radwańskiej stanęła Amerykanka Christina Rosca.

