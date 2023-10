Tonie w zachwytach nad Świątek. "Sport powinien być wdzięczny, że ją ma"

Czy Świątek jest introwertykiem? Jasne, że tak. Ale to nie czyni jej nudną. Ona czyta książki. Ma zainteresowania wykraczające poza tenis. Ma poglądy polityczne - przypinka z ukraińską flagą na jej czapce. Nie handluje tematami do rozmów. (...) Niewiele musi zrobić inaczej. Fani muszą zmienić sposób, w jaki ją postrzegają. Ona nie musi się do niczego przystosowywać. To świat tenisa powinien do niej. Sport powinien być wdzięczny, że ją ma

~ oznajmił wprost.