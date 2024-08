Toną w zachwytach nad rywalką Igi Świątek. Amerykanka znów wyróżniona

Przed rozpoczęciem US Open coraz więcej mówi się o zawodniczkach, które mają wielkie szanse dotrzeć aż do finału i zdobyć wielkoszlemowe trofeum. Wielu ekspertów wymienia nazwisko Amandy Anisimovej, która w ostatnim czasie coraz lepiej radzi sobie na kortach. Na młodą Amerykankę stawia także Andy Roddick. W swoim podcaście stwierdził on, że 22-latka jest "taką tenisistką, na którą nikt nie chciałby trafić w pierwszej rundzie".