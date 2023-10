Toną w zachwytach nad Hurkaczem. Co za słowa o polskim tenisiście

W pierwszym secie Hurkacz miażdżył serwisem, by wreszcie po kilku obronach przy serwisie wykorzystać przełamanie w piątym gemie. W drugim Rublow odnalazł swoją najlepszą wersję. Emocje dały o sobie znać w bardzo zaciętym secie finałowym. Hurkacz obronił piłkę meczową i doprowadził do tie-breaka, w którym przegrywał już 3:0. Rublow zaprzepaścił przewagę i ostatecznie to Hurkacz okazał się znacznie bardziej opanowany i wygrał 10:8

~ relacjonował hiszpański portal.