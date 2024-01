W United Cup 18 zespołów podzielono na sześć grup po trzy ekipy. Grupy A (z Polską), C i E rywalizują w Perth, pozostałe - w Sydney. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

Kadrę prowadzoną przez kapitana Wiktorowskiego, na co dzień trenera Świątek, uzupełniają: Katarzyna Kawa , Katarzyna Piter , Daniel Michalski i Jan Zieliński .

W poprzedniej edycji United Cup Polska dotarła do półfinału, w którym przegrała z USA .

Na razie sportowo "Biało-Czerwoni" nie mają więc na co narzekać. Tymczasem zapytano naszych reprezentantów o noworoczne postanowienia. Przedstawił je Wiktorowski, który na nagraniu wideo stwierdził, że musi... schudnąć.

Tenis. Tomasz Wiktorowski zaskoczył tym wyznaniem

"Nie wiem, jak on to robi" - przyznała cztery lata młodsza raszynianka. Ona z kolei nie chciała zdradzić swojego noworocznego postanowienia. "Wymyślam je dopiero podczas fajerwerków" - powiedziała Świątek.

United Cup to przygotowanie do wielkoszlemowego Australian Open, który w tym roku potrwa od 14 do 28 stycznia. Zarówno raszynianka, która jest numerem jeden kobiecego tenisa, jak i Hurkacz, który jest dziewiąty na świecie, będą w gronie faworytów imprezy w Melbourne.