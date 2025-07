Tomasz Wiktorowski już po pierwszym starciu w Montrealu. Na korcie "przyłapany" z Rosjanką

Iga Świątek nie zdążyła jeszcze wyjść na kort, a Tomasz Wiktorowski już jest po pierwszym sparingu w Montrealu. Tak jak wcześniej podawały media, nawiązał on współpracę z Naomi Osaką, która rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Arianą Arsenault. Polak dotarł już do Kanady i pod jego okiem Japonka rozegrała sparing z Anastazją Pawluczenkową, co nie uszło uwadze dziennikarzy. Do swojej nowej podopiecznej miał sporo uwag.