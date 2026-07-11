To znów się stało. Komunikat ATP ws. Sinnera. Ogłosili ostateczny werdykt

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

W piątek rozegrano półfinały Wimbledonu w singlu mężczyzn. Kibice tenisa na całym świecie zacierali sobie ręce przede wszystkim na drugie spotkanie, czyli mecz Jannik Sinner - Novak Djokovic. Ostatecznie dostaliśmy jednak dość jednostronny pojedynek, zdominowany przez Włocha. Lider rankingu zwyciężył bez straty seta i po raz drugi z rzędu zameldował się w decydującym starciu w Londynie. Tuż po tej potyczce pojawił się oficjalny komunikat ATP ws. zawodnika z Italii. Oto szczegóły.

Jannik Sinner rywalizował z Novakiem Djokoviciem o awans do finału Wimbledonu 2026
Jannik Sinner rywalizował z Novakiem Djokoviciem o awans do finału Wimbledonu 2026Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Wczoraj poznaliśmy skład finalistów tegorocznego Wimbledonu w grze pojedynczej mężczyzn. Jako pierwszy awans wywalczył Alexander Zverev. Reprezentant Niemiec pokonał bez straty seta rewelację edycji 2026 - Arthura Fery'ego. Później miała nadejść "wisienka na torcie", czyli starcie dwóch wielkich mistrzów. Jannik Sinner pragnął zrewanżować się Novakowi Djokoviciowi za potyczkę sprzed kilku miesięcy, kiedy to Serb pokonał Włocha w półfinale Australian Open.

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Poprzez świetny występ w meczu ze Stefanosem Tsitsipasem, 39-latek wlał nadzieję w serca swoich kibiców, że być może właśnie w Londynie uda się sięgnąć po 25. wielkoszlemowy tytuł. We wtorek Nole stoczył jednak bardzo długi pojedynek z Felixem Auger-Aliassime, trwający 5 godzin i 15 minut. Był to najdłuższy ćwierćfinał w historii Wimbledonu. Bardzo możliwe, że pozostawiło to spory ślad w organizmie Serba, mimo ponad dwóch dni na regenerację.

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Djokoviciowi brakowało w piątek argumentów, by przeciwstawić się znakomicie grającemu Sinnerowi. Włoch rozegrał niemal bezbłędne spotkanie. Wtedy, kiedy była ku temu potrzeba, uruchamiał swoje największe atuty. W efekcie otrzymaliśmy dość jednostronne starcie, zakończone po 140 minutach batalii. Jannik zwyciężył 6:4, 6:4, 6:4 i w niedzielę czeka go rywalizacja o obronę tytułu. Bez wątpienia będzie faworytem meczu z Alexandrem Zverevem, ma z nim doskonały bilans w ostatnich potyczkach.

Trzeba jednak pamiętać, że reprezentant Niemiec nabrał sporej pewności siebie po zdobyciu upragnionego wielkoszlemowego tytułu w Roland Garros, więc jutrzejsza potyczka wcale nie musi być łatwa dla Włocha. Poza tym podczas Australian Open tenisista z Italii przekonał się, że każda seria może mieć gdzieś swój koniec - i tak było w przypadku bezpośredniej rywalizacji z Novakiem. Zobaczymy, co się wydarzy w niedzielę.

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ATP przekazało komunikat ws. Jannika Sinnera

Wracając jednak do wczorajszych wydarzeń - tuż po zwycięstwie Sinnera z Djokoviciem pojawił się oficjalny komunikat ze strony ATP, dotyczył on Włocha. Włodarze męskich rozgrywek mieli do przekazania radosną wiadomość dla 24-latka. Ostatecznie rozwiali wątpliwości i ogłosili, że Jannik ma już pewną kwalifikację do Nitto ATP Finals, czyli turnieju wieńczącego sezon, w którym wystąpią najlepsi zawodnicy w 2026 roku. "Obrońca tytułu powraca. Jannik Sinner jest pierwszym tenisistą, który zakwalifikował się do tegorocznego Nitto ATP Finals!" - zamieszczono w opisie.

Lider rankingu znów wywalczył kwalifikację na bardzo wczesnym etapie sezonu. Do turnieju zwanego nieoficjalnymi mistrzostwami świata pozostały jeszcze ponad cztery miesiące. Rozgrywki w Inalpi Arena w Turynie odbędą się w dniach 15-22 listopada. Jak już wspomniano w komunikacie, Sinner powalczy o obronę tytułu, a łącznie trzecie trofeum z rzędu w tych zmaganiach. Jannik debiutował w ATP Finals już w 2021 roku. Wówczas wszedł do gry jako rezerwowy - pokonał m.in. Huberta Hurkacza, ale nie wyszedł z grupy. W sezonie 2022 nie zdołał się zakwalifikować. Dwanaście miesięcy później dotarł do finału, ulegając Novakowi Djokoviciowi. Od tamtej pory rozpoczęła się złota era włoskiego tenisisty.

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Zobaczymy, jak tym razem poradzi sobie Sinner w ATP Finals. Póki co czeka go jednak walka o piąty wielkoszlemowy tytuł, już jutro o godz. 17:00 czasu polskiego. Jeśli trofeum powędrowałoby w ręce Zvereva, wówczas on także zagwarantowałby sobie występ w Turynie. W rankingu ATP Race "na żywo" Jannik posiada 7250 pkt, a Alexander - 6540. Reprezentant Niemiec nie ma już zatem szansy, by wyprzedzić Włocha po Wimbledonie, ale w przypadku triumfu w niedzielnym starciu może się do niego zbliżyć na 10 "oczek" w sezonowym zestawieniu. Sascha ma już za to pewność, że awansuje w głównym rankingu na drugie miejsce, kosztem Carlosa Alcaraza.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

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Dwóch mężczyzn ubranych w białe stroje sportowe, stojących obok siebie na korcie tenisowym, każdy z nich skupiony i gotowy do gry.
Jannik Sinner i Novak Djokovic zmierzyli się ze sobą w półfinale Wimbledonu 2026Adrian Dennis / Glyn KIRK / AFPAFP
Tenisista w białym stroju wykonuje zamach do uderzenia dwuręcznym backhandem, koncentrując się na zbliżającej się piłce tenisowej.
Alexander ZverevNEIL HALLPAP/EPA
Młody tenisista ubrany w różową koszulkę polo i białą czapkę z daszkiem skupiony podczas meczu na korcie tenisowym.
Jannik SinnerCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP


Jannik Sinner - Novak Djoković. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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