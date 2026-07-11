Wczoraj poznaliśmy skład finalistów tegorocznego Wimbledonu w grze pojedynczej mężczyzn. Jako pierwszy awans wywalczył Alexander Zverev. Reprezentant Niemiec pokonał bez straty seta rewelację edycji 2026 - Arthura Fery'ego. Później miała nadejść "wisienka na torcie", czyli starcie dwóch wielkich mistrzów. Jannik Sinner pragnął zrewanżować się Novakowi Djokoviciowi za potyczkę sprzed kilku miesięcy, kiedy to Serb pokonał Włocha w półfinale Australian Open.

Poprzez świetny występ w meczu ze Stefanosem Tsitsipasem, 39-latek wlał nadzieję w serca swoich kibiców, że być może właśnie w Londynie uda się sięgnąć po 25. wielkoszlemowy tytuł. We wtorek Nole stoczył jednak bardzo długi pojedynek z Felixem Auger-Aliassime, trwający 5 godzin i 15 minut. Był to najdłuższy ćwierćfinał w historii Wimbledonu. Bardzo możliwe, że pozostawiło to spory ślad w organizmie Serba, mimo ponad dwóch dni na regenerację.

Djokoviciowi brakowało w piątek argumentów, by przeciwstawić się znakomicie grającemu Sinnerowi. Włoch rozegrał niemal bezbłędne spotkanie. Wtedy, kiedy była ku temu potrzeba, uruchamiał swoje największe atuty. W efekcie otrzymaliśmy dość jednostronne starcie, zakończone po 140 minutach batalii. Jannik zwyciężył 6:4, 6:4, 6:4 i w niedzielę czeka go rywalizacja o obronę tytułu. Bez wątpienia będzie faworytem meczu z Alexandrem Zverevem, ma z nim doskonały bilans w ostatnich potyczkach.

Trzeba jednak pamiętać, że reprezentant Niemiec nabrał sporej pewności siebie po zdobyciu upragnionego wielkoszlemowego tytułu w Roland Garros, więc jutrzejsza potyczka wcale nie musi być łatwa dla Włocha. Poza tym podczas Australian Open tenisista z Italii przekonał się, że każda seria może mieć gdzieś swój koniec - i tak było w przypadku bezpośredniej rywalizacji z Novakiem. Zobaczymy, co się wydarzy w niedzielę.

ATP przekazało komunikat ws. Jannika Sinnera

Wracając jednak do wczorajszych wydarzeń - tuż po zwycięstwie Sinnera z Djokoviciem pojawił się oficjalny komunikat ze strony ATP, dotyczył on Włocha. Włodarze męskich rozgrywek mieli do przekazania radosną wiadomość dla 24-latka. Ostatecznie rozwiali wątpliwości i ogłosili, że Jannik ma już pewną kwalifikację do Nitto ATP Finals, czyli turnieju wieńczącego sezon, w którym wystąpią najlepsi zawodnicy w 2026 roku. "Obrońca tytułu powraca. Jannik Sinner jest pierwszym tenisistą, który zakwalifikował się do tegorocznego Nitto ATP Finals!" - zamieszczono w opisie.

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Lider rankingu znów wywalczył kwalifikację na bardzo wczesnym etapie sezonu. Do turnieju zwanego nieoficjalnymi mistrzostwami świata pozostały jeszcze ponad cztery miesiące. Rozgrywki w Inalpi Arena w Turynie odbędą się w dniach 15-22 listopada. Jak już wspomniano w komunikacie, Sinner powalczy o obronę tytułu, a łącznie trzecie trofeum z rzędu w tych zmaganiach. Jannik debiutował w ATP Finals już w 2021 roku. Wówczas wszedł do gry jako rezerwowy - pokonał m.in. Huberta Hurkacza, ale nie wyszedł z grupy. W sezonie 2022 nie zdołał się zakwalifikować. Dwanaście miesięcy później dotarł do finału, ulegając Novakowi Djokoviciowi. Od tamtej pory rozpoczęła się złota era włoskiego tenisisty.

Zobaczymy, jak tym razem poradzi sobie Sinner w ATP Finals. Póki co czeka go jednak walka o piąty wielkoszlemowy tytuł, już jutro o godz. 17:00 czasu polskiego. Jeśli trofeum powędrowałoby w ręce Zvereva, wówczas on także zagwarantowałby sobie występ w Turynie. W rankingu ATP Race "na żywo" Jannik posiada 7250 pkt, a Alexander - 6540. Reprezentant Niemiec nie ma już zatem szansy, by wyprzedzić Włocha po Wimbledonie, ale w przypadku triumfu w niedzielnym starciu może się do niego zbliżyć na 10 "oczek" w sezonowym zestawieniu. Sascha ma już za to pewność, że awansuje w głównym rankingu na drugie miejsce, kosztem Carlosa Alcaraza.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Jannik Sinner i Novak Djokovic zmierzyli się ze sobą w półfinale Wimbledonu 2026 Adrian Dennis / Glyn KIRK / AFP AFP

Alexander Zverev NEIL HALL PAP/EPA

Jannik Sinner CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





Jannik Sinner - Novak Djoković. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport