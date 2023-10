To zaważyło o triumfie Igi Świątek w Pekinie. Moment, który odwrócił losy

Iga Świątek pokonała dzisiaj Liudmiłę Samsonową 6:2, 6:2 i zdobyła swój 16. singlowy tytuł w karierze. Byliśmy pełni obaw co do dyspozycji naszej reprezentantki po zmagania w Tokio, ale 22-latka od początku swojego pobytu w Pekinie udowadniała, że w stolicy Chin czuje się znakomicie i jej gra wygląda zupełnie inaczej, aniżeli miało to miejsce w Japonii.