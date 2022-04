To z nimi będą rywalizować Polki! Rumuńskie tenisistki zachwycają w sieci

Obecna liderka polskiego tenisa Iga Świątek dość często chwali się z internecie nowinkami ze swojego życia. Podobne podejście mają m.in. rywalki Polek podczas Billie Jean King Cup w Radomiu Andreaa Prisacariu i Mihaela Buzarnescu.

Iga Świątek zagra w Radomiu. „To tak jakbyśmy wygrali milion dolarów”

Rumunki zachwycają w mediach społecznościowych

Andreaa Prisacariu jest zaledwie rok starsza od Igi Świątek - urodziła się w lutym 2000 roku. 22-letnia Rumunka podobnie jak i Świątek jest dość aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje 27,5 tys. osób, na Twitterze osiągnęła wynik 24,9 tys. obserwujących.

Kolejne podobieństwo między Świątek a Prisacariu to miłość do zwierząt. Polka pod swoim dachem ma kotkę o imieniu Grappa, za to Rumunka aktywnie wspiera fundacje pomagające zwierzętom.

Bez wątpienia, rumuńska tenisista jest fanką mocnego makijażu. W mediach społecznościowych często chwali się odważnymi charakteryzacjami wykonanymi przez profesjonalistów.

15 tysięcy kibiców dopingowało najlepsze rakiety świata

Znacznie bardziej rozpoznawalną i również bardziej doświadczoną przeciwniczką Polek jest Mihaela Buzarnescu. 33-latka od 2004 roku występuje jako profesjonalna tenisistka. Pochodząca z Bukaresztu sportsmenka na swój Instagramowy profil przyciągnęła już ponad 51,4 tys. osób.

Tym razem podobieństw do reprezentantek Polski szukać można u Magdy Linette. Obie te zawodniczki uwielbiają podróże do ciepłych krajów, a podczas wakacji znajdują także czas na wysiłek fizyczny.

Buzarnescu poza sportem interesuje się także modą. W mediach społecznościowych często chwali się swoimi kreacjami na różne okazje.

33-letnia tenisistka wyjazdy na turnieje wykorzystuje w pełni. Mihaela Buzarnescu, podobnie jak Świątek i Prisacariu, uwielbia spędzać czas w towarzystwie zwierząt.

Billie Jean King Cup. Magda Fręch: Nigdy nie mieliśmy tak mocnej drużyny

Wielkie emocje w Radomiu

Andreaa Prisacariu i Mihaela Buzarnescu znalazły się w składzie Rumunek, które zagrają z Polkami dwa pierwsze mecze singlowe w piątek 15 marca o godzinie 13:00. W sobotę rywalizacja wystartuje o 11:00, a panie czekać będą dwa single i jeden mecz deblowy. Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Alicja Rosolska.

Kiedy i o której zagra Iga Światek w Radomiu? Jest szczegółowy plan gier!

