To z nią zagra Iga Świątek! Brytyjska tenisistka zachwyca w sieci

Emma Raducanu urodziła się w Toronto, ma pochodzenie rumuńsko-chińskie i jest reprezentantką Wielkiej Brytanii. Jej profil na Instagramie obserwuje 2,3 miliona użytkowników, na Twitterze jest ich prawie 640 tysięcy. Nie bez powodu Brytyjka przyciąga na swoje konta w mediach społecznościowych tak wielu internautów.

Raducanu jest twarzą wielu znanych marek

Dzięki tak świetnej rozpoznawalności, właściciele wielu znanych marek chętnie nawiązują współpracę z młodą tenisistką. We wrześniu 2021 roku dołączyła do ambasadorów marki Tiffany & Co. 19-latka skomentowała swoją współpracę z twórcami biżuterii.

Jestem bardzo podekscytowana, że mogę dołączyć do Tiffany & Co jako ambasadorka marki. Możliwość noszenia na sobie tak wyjątkowej biżuterii to prawdziwy zaszczyt - napisała na Instagramie.

Zaledwie kilka tygodni później Raducanu podpisała kontrakt z domem mody Christiana Diora. Tenisistka pojawiła się na premierze najnowszego filmu o Bondzie "Nie czas umierać" w wyjątkowej kreacji Diora. Właśnie wtedy Brytyjka pochwaliła się, że będzie twarzą marki Dior podczas kampanii mody damskiej Marii Grazii Chiuri oraz ambasadorką linii makijażu oraz produktów do pielęgnacji skóry. Raducanu zachwycała się stylizacją, którą założyła na premierę.

Czułam się jak w niebie! Możliwość noszenia takiej sukienki, wykonanej z całą magią w pracowniach Diora, była całkowicie wyjątkowym przeżyciem. Szczegółowy haft był wyjątkowy i byłam zaszczycona, że mogłam go założyć w mojej pierwszej premierze filmowej - zdradziła podczas rozmowy z brytyjskim Vogue.

Brytyjka zachwyca w mediach społecznościowych

19-letnia tenisistka na Instagramie chwali się nie tylko współpracami ze światowymi markami. Na jej profilu znaleźć można sporo zdjęć z kortu i poza nim. Raducanu często dzieli się z internautami zdjęciami z wakacji, czy chwilami spędzonymi z najbliższymi.

Sportsmenka zaraża miłością do sportu młode talenty. Niejednokrotnie pojawiała się na zajęciach programu dla dzieci i młodzieży LTA Youth. Towarzyszyła jej m.in. księżna Cambridge Kate Middleton.

Raducanu z szansą na rewanż

Świątek i Raducanu walczyły ze sobą już wcześniej w juniorskim Wimbledonie. Wtedy lepsza okazała się Iga Świątek. Teraz Brytyjka ma szansę na rewanż.

