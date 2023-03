Triumfatorka US Open z 2021 roku to obecnie trzecia najlepiej zarabiająca rakieta świata. Raducanu w ostatnim czasie narzekała na powracającą kontuzję nadgarstka. Ta wciąż utrudnia jej grę i w każdym spotkaniu ból ma różną siłę. Dla Linette spotkanie z Raducanu, oprócz szansy na wzięcie rewanżu za Seul, będzie możliwością do przełamania po słabym okresie.

Emma Raducanu: gwiazda nie tylko tenisa

Emma Raducanu to światowa gwiazda tenisa uwielbiana na całym świecie. Urodzona w Kanadzie Brytyjka jest ceniona na Wyspach. Kochają ją także mieszkańcy Rumunii, z której pochodzi jej ojciec. Raducanu najwięcej fanów ma w Chinach. Stąd pochodzi matka tenisistki. Miłość kibiców z Państwa Środa zapewniła sobie też tym, że Raducanu sama nauczyła się trudnego języka.

Emma Raducanu uwielbiana jest na brytyjskim dworze, a w tenisa trenuje z nią sama księżna Kate. Niedawno tenisistka została członkinią Orderu Imperium Brytyjskiego. Do tego kocha nie tylko tenis, bo uwielbia Formułę 1 i kocha sporty motorowe.

Popularność Raducanu przekłada się na wysokie zarobki. Jak szacuje "Forbes" rywalka Linette tylko w ciągu roku zarobiła ponad 18 mln dolarów. To dzięki kontraktom z największymi, światowymi markami i choć Raducanu to obecnie 77 rakieta świata, to zarobkami przewyższa numer jeden rankingu WTA, Igę Świątek.

Mecz Linette - Raducanu obejrzą miliony

Popularność Raducanu gwarantuje, że walkę Linette - Raducanu obejrzą widzowie na całym świecie. Tym bardziej, że próbuje wrócić do dyspozycji, która pozwoliła zdobyć jej US Open w 2021 roku. Kolejne miesiące to niestety seria porażek.

Raducanu po sensacyjnym triumfie w US Open często zmieniała trenerów. W obecnym sezonie zagrała tylko w dwóch turniejach. Zarówno w Auckland, jak i Australian Open, wygrała mecz pierwszej rundy. Turniej w Kalifornii to szansa na powrót na "sportowe salony".

Emma Raducanu próbuje wrócić do formy z 2021 roku. / John Cordes/Icon Sportswire/Associated Press/East News / East News

Organizatorzy turnieju Indian Wells przyznali Brytyjce dziką kartę. Dlatego możemy obejrzeć ją w starciu z Linette. Raducanu z powodu kontuzji w 2022 roku rozegrała tylko 36 meczów. Wygrała zaledwie 17 z nich.

Mecz z Raducanu szansą na rewanż

Magda Linette to obecnie 21. rakieta rankingu WTA. Z Raducanu mierzyła się w 2022 roku. Podczas rywalizacji w Seulu Linette musiała uznać wyższość międzynarodowej gwiazdy. Raducanu wygrała 6:2, 6:2. Spotkanie na korcie w Kalifornii to więc ogromna szansa, by Linette zrewanżowała się Brytyjce.

Kto wygra starcie Linette - Raducanu? Trudno wskazać jednoznaczną faworytkę. Polka po udanym występie w Australian Open zaliczyła zjazd formy, odpadając z turniejów w Meridzie i Austin. Z kolei Indian Wells jest dla Raducanu, która w pierwszej rundzie pokonała Dankę Kovinić, pierwszym turniejem wielkoszlemowym od Australian Open.

Kiedy mecz Linette - Radacanu? Mecz Magda Linette - Emma Raducanu zostanie rozegrany w sobotę 11 marca. Spotkanie obu tenisistek powinno rozpocząć się o godz. 20.00 polskiego czasu.

Mecz Linette - Raducanu w w sobotę 11 marca 2023 roku. / CLIVE BRUNSKILL/Getty AFP/East News / East News

Magda Linette pierwszy mecz w Indian Wells rozegra w 2. rundzie. Rywalką Polki będzie Brytyjka Emma Raducanu. / Ng Han Guan/Associated Press/East News / East News

