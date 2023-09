To słabość wiele kosztowała Sabalenkę. Zamierza z tym skończyć

Aryna Sabalenka, mimo przegranego finału US Open, objęła prowadzenie w rankingu WTA, wyprzedzając Igę Świątek. Jednak w trakcie i po meczu z Coco Gauff widać było, że Białorusinka nadal od czasu do czasu ma problemy z utrzymaniem nerwów na wodzy, co przeszkadza jej w rozwoju kariery. Jednak, jak zaznaczył w rozmowie z TVP Sport trener Maciej Synówka, tenisistka mocno nad tym pracuje. I może to dać oczekiwane efekty.