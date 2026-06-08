To się już dzieje. Chwalińska z historyczną propozycją. Mamy potwierdzenie

Tę hollywoodzką historię znają już nawet ci, którzy na co dzień nie interesują się sportem. Maja Chwalińska zjawiła się w Paryżu jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Przebrnęła przez kwalifikacje, a potem siłą rozpędu zameldowała się w wielkim finale.

Dzisiaj to 21. rakieta świata. Właśnie wróciła do Polski. Na każdym kroku odbiera gratulacje i wyrazy najwyższego uznania. Już wie, że jej życie zmieni się teraz bezpowrotnie.

Maja Chwalińska zostanie uhonorowana w rodzinnym mieście. Jest oficjalna zapowiedź

Chwalińska urodziła się w Miechowie. Wychowała się jednak w Dąbrowie Górniczej, tam chodziła do szkoły podstawowej i zaczynała przygodę ze sportem. I to mieszkańcy tego miasta są z niej dzisiaj najbardziej dumni.

Prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak, ogłosił podjęcie starań o nadanie Mai honorowego obywatelstwa miasta. W najbliższym czasie sporządzony zostanie stosowny wniosek.

- Sądzę, że decyzja Rady Miasta będzie formalnością. Trzeba porozmawiać z rodzicami i samą Mają, czy taki tytuł by była gotowa przyjąć. Jeżeli wyrazi taką gotowość, to jak najbardziej, taki wniosek zostanie przeze mnie złożony i sądzę, że rada nie będzie miała wątpliwości - poinformował Bazylak na antenie Radia Katowice.

W 110-letniej historii miasta takiego zaszczytu dostąpiło jedynie 12 osób. Tylko jedna z nich to postać ze świata sportu. To legendarny kierowca rajdowy Sobiesław Zasada, któremu honorowe obywatelstwo przyznano w ubiegłym roku - w dniu 95. urodzin.

Jeśli Chwalińska znajdzie się niebawem na tej samej liście, stanie się pierwszą sportsmenką w dziejach Dąbrowy Górniczej wyróżnioną w taki sposób.

Obecnie 24-latka mieszka w Bielsku-Białej i tam na co dzień trenuje. Ale przygodę z tenisem zaczynała w swoim rodzinnym mieście jako siedmiolatka. Została odkryta dzięki akcji "Tenisowa Talentiada". Pomysłodawcą programu i zarazem pierwszym trenerem tegorocznej finalistki Rolanda Garrosa był Paweł Kałuża.

W najbliższych dniach Maja wybierze się na krótkie wakacje. Zaraz potem zaczyna przygotowania do Wimbledonu. W połowie miesiąca zapadnie decyzja o ewentualnym przyznaniu naszej zawodniczce "dzikiej karty". Jeśli Polka jej nie otrzyma, 22 czerwca przystąpi do gry w kwalifikacjach londyńskiego turnieju.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD East News

Maja Chwalińska Mustafa Yalcin AFP





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