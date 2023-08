To przez niego przegrała Iga Świątek? A on wciąż zachwyca na korcie

W domu przy córeczce nie myśli o tenisie

Pod wpływem partnerki zmienił się także francuski tenisista. Ale on bardziej mentalnie. Wcześniej znany był z rozrywkowego trybu życia, nieokiełznanego charakteru. Związek ze Switoliną, a przede wszystkim narodziny córeczki, bardzo go zmieniły.

Kiedy jest zdrowy i wychodzi na kort zawsze przyciąga uwagę. Bo potrafi zagrać niekonwencjonalnie, odbić piłki, której nikt na świecie by nie odbił, jest zwinny jak kot, elastyczny chyba bardziej niż Novak Djoković, a do tego ekspresyjny jak gwiazda rocka.

Jest dziś bardziej świadomy tego co robi i cieszy się każdym rozegranym meczem, każdym zwycięstwem. - 20 lat jestem w tym zawodzie. Kiedy więc przebywam w domu z córeczką, to nie myślę o grze. Ale kocham tę grę, to coś co mnie motywuje - powiedział po poniedziałkowej wygranej z Christopherem Eubanksem 7:6 (3), 6:7 (4), 6:1.