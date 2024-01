To podzieli świat tenisa. Sabalenka nie kryje radości. "Nieuniknione"

Swoje wątpliwości w tym temacie wyraziła również Iga Świątek . - Trudno mi to podsumować w jednym zdaniu. Krążyło wiele plotek o tym, że finały WTA odbędą się w Arabii Saudyjskiej . Wciąż czekamy na decyzję. Zawsze było mi trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy nie , ponieważ kobietom w tych regionach nie jest łatwo - mówiła na konferencji liderka rankingu WTA .

Podział w świecie tenisa. WTA Finals w Arabii Saudyjskiej? Sabalenka nie ma nic przeciwko

Atmosfera, jaka towarzyszyła turniejowi WTA Finals 2023, rzeczywiście nie była najlepsza. Miejsce, które wówczas wybrano, okazało się bardzo trudne, jeśli chodzi o grę w tenisa. Silny wiatr i intensywne opady utrudniały przeprowadzenie zawodów, w których ostatecznie zwyciężyła Iga Świątek. Polka pokonała Arynę Sabalenkę w ćwierćfinale, a w ostatnim meczu okazała się lepsza od Jessiki Peguli . Okazuje się jednak, że decyzja co do miejsca rozegrania WTA Finals w tym roku może wywołać o wiele większe kontrowersje.

- Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jakie podejście mają do praw człowieka. Myślę jednak, że kiedy kraj ma tak dużo pieniędzy i chce inwestować je w sport, to jest to nieuniknione. Myślę, że w tej sytuacji możemy coś zmienić, przekuć to w coś pozytywnego, na to liczę - skomentowała Caroline Wozniacki.