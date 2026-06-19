To ona od 1,5 roku trwa u boku Chwalińskiej. Wychodzi z cienia

Maja Chwalińska zakończyła wakacje w Grecji, lecz jej pobyt w Polsce nie potrwa długo. Na dniach wylatuje do Londynu, gdzie rozpocznie przygotowania do Wimbledonu. Jak ujawniła Interii Sport menadżerka Aleksandra Musiał, do Wielkiej Brytanii wraz z tenisistką udadzą się jej dwaj trenerzy: Jaroslav Machovsky i Petr Hajek.

W planach nie ma najwyraźniej - przynajmniej na tym etapie - obecności na miejscu innej ważnej osoby ze sztabu Chwalińskiej, czyli Alicji Nowickiej. To psycholog współpracująca z 24-latką od końca 2024 roku. Teraz postanowiła niejako wyjść z cienia.

Psycholog Chwalińskiej opublikowała wpis. Pierwszy taki ruch

W mediach społecznościowych Alicja Nowicka do tej pory milczała na temat Mai Chwalińskiej. Aż do teraz. Gdy emocje po finale wielkoszlemowego Roland Garros 2026 nieco opadły, lekko podgrzała je na nowo, publikując kilka fotografii z Paryża. "Class of Roland Garros 2026. Wielkie gratulacje, Maja" - zwróciła się do tenisistki.

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To pierwszy raz, gdy Nowicka w przestrzeni internetowej wspomniała o Chwalińskiej, lecz ich współpraca trwa 1,5 roku. Wcześniej psycholog pracowała ze sportowcami w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, z golfistami w Polskim Związku Golfa oraz w Polskim Związku Rugby na Wózkach.

Z Mają ma głównie kontakt zdalny, co pasuje obu stronom. "Maja bardzo dużo wyjeżdża, więc kiedy jest w tourze, to kontakt zdalny staje się normą. Oczywiście bywałam w klubie w Bielsku, aby być przy Mai na treningach, natomiast gros pracy wykonujemy on-line" - wyjaśniła niedawno Alicja Nowicka w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

[Maja] ma swoją własną wizję tego, jak chce pracować. Zresztą jest dorosła, ma zróżnicowane doświadczenia życiowe i sportowe. Na pewno cechuje ją duża otwartość i ciekawość świata. Zadaje sporo pytań. Wspólnie testujemy różne rozwiązania

Chwalińska ma mieć kreatywne podejście do psychologii sportu i świadomie sprawdzać, co działa konkretnie na nią. Dzięki wytężonej pracy mentalnej oswaja stres i jest lepiej przygotowana do wyzwań.

Alicja Nowicka przyznaje ws. Darii Abramowicz

Alicja Nowicka zna się z chyba najpopularniejszą psycholog sportową w Polsce, czyli Darią Abramowicz. "Widujemy się na branżowych konferencjach, wymieniamy spostrzeżeniami. Daria zaprosiła mnie też jako ekspertkę do swojego podcastu" - wyjawiła.

Model współpracy Chwalińska-Nowicka i Świątek-Abramowicz znacząco się różni. W przypadku trzeciej rakiety świata trenerka mentalna towarzyszy jej w tourze, zasiada w boksie podczas meczów, jest obecna u boku Igi także poza kortem.

Chwalińska i Nowicka umówiły się na coś innego, o czym niedawno mówiła sama Maja. "W naszej współpracy jest wiele wolności. Jeśli czegoś potrzebuję, to się odzywam. To bardzo wyrozumiała osoba, jest dla mnie, ale nie narzucamy się sobie. Nic na siłę, po prostu współpracujemy, kiedy tego potrzebuję, a to dla mnie bardzo ważne" - precyzowała.

Poznał Alicję Nowicką. Komentuje jej współpracę z Mają Chwalińską

Głos w temacie pracy Alicji Nowickiej zabrał, w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport, Dariusz Nowicki. To u niego odbierała lekcje dotyczące psychologii sportu.

"Na pewno wyróżniała ją dociekliwość. Uczestniczyła w zajęciach w ramach studiów podyplomowych z psychologii sportu w zajęciach z treningu mentalnego, które prowadziłem. Później zwróciła się o superwizowanie, bo chciała pogłębić ten kierunek pracy ze sportowcami i konsekwentnie od około 10 lat realizuje to ze swoimi grupami sportowymi" - opowiadał.

Wsparcie, jakie uzyskała Maja Chwalińska ze strony Alicji Nowickiej, na pewno było istotne

Dariusz Nowicki komentował również wspomnianą wyżej wypowiedź Chwalińskiej o Alicji Nowickiej oraz jej podejście do tematu współpracy z psychologiem sportowym.

"Super jest ta postawa Mai, ona dobrze rokuje na przyszłość. Ta profesja właśnie polega na usamodzielnieniu. W tym przypadku zrozumiałem to tak, że Maja dlatego miała przy sobie na tym turnieju panią psycholog, aby mieć pewność, że w razie czego ma się do kogo zwrócić" - podsumował.





Uroczyste spotkanie ministra Jakuba Rutnickiego z Mają Chwalińską materiały prasowe