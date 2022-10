To ona jest najgroźniejszą rywalką Świątek? W Rosji napytała sobie biedy

Branżowy portal "Puntodebreak" przeanalizował obsadę teksańskiego turnieju i jako główną rywalkę Świątek wskazał właśnie Kasatkinę. "To wielka niespodzianka sezonu. Jej nastawienie i umiejętność motywowania się w wielkich meczach sprawiają, że jest jednym z największych zagrożeń dla Igi Świątek. Świetnie czuje się na kortach twardych, co sprawia, że jest jeszcze bardziej niebezpieczna" - czytamy w uzasadnieniu.

WTA Finals: Daria Kasatkina jest wrogiem Rosji

Choć odnosi coraz większe sukcesy na kortach, w ojczyźnie Kasatkina nie cieszy się specjalnie dużą sympatią. Przynajmniej jeśli chodzi o konserwatywną część społeczeństwa, zapatrzoną najczęściej w ideologiczny przekaz Władimira Putina.

Wideo

