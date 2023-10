To on zagra z Hurkaczem o tytuł w Bazylei. Półfinał zakończony w dwóch setach

Zajmujący dziewiętnaste miejsce w rankingu ATP Kanadyjczyk zaczął mecz od wygranego gema przy własnym podaniu bez straty choćby piłki. Rozpędzony Auger-Aliassime przełamał następnie serwis Runego , a po kolejnych paru minutach podwyższył prowadzenie do 3:0. 20-letni Duńczyk dopiero przy takiej różnicy zdołał wygrać swojego pierwszego gema, ale choć nie dał się już więcej przełamać w tej części meczu, nie był w stanie odpowiedzieć na dobrą grę Kanadyjczyka. Pierwszy set potrwał tylko 37 minut.

Druga partia miała podobny przebieg, choć tym razem jako pierwszy serwował Rune. Duńczyk ponownie został jednak przełamany i od razu znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Przy 4:2 dla Augera-Aliassime'a Kanadyjczyk raz jeszcze znalazł sposób na podanie przeciwnika i podwyższył do 5:2.

Hurkacz - Auger-Aliassime w finale

Zwycięstwo Kanadyjczyka 6:3, 6:2 oznacza, że w niedzielę o 15:30 to właśnie on będzie przeciwnikiem Huberta Hurkacza w finale bazylejskiego turnieju. Polski tenisista w sobotę także grał swój półfinał i choć potrzebował trzech setów na wyeliminowanie Ugo Humberta, to jednak w końcu dopiął swego.