Linette przełamała fatalną passę. Charleston służy Polce

Kolejne porażki zaowocowały sporym spadkiem w rankingu WTA. Linette obecnie zajmuje odległą, 63. pozycję. Utrzymać się na szczycie jest jeszcze ciężej, niż się na niego wspiąć, o czym zdążyła się już przekonać. No to czas zacząć na ten szczyt wspinać się od nowa. Zaczęła od wygranej nad Petrą Martic w pierwszej rundzie rozgrywek w Charleston. Linette nie dała szans rozpędzić się zajmującej dwie pozycje wyżej w rankingu rywalce i triumfowała 6:3, 6:4 .

W drugie rundzie przeprawa była już dużo trudniejsza. Dajana Jastremska rozbiła Polkę w pierwszym secie 6:0 i nic nie wskazywało na to, żeby w drugim miało dojść do sensacyjnego zwrotu. A jednak. Sromotna klęska nie podłamała 32-latki, która szybko się podniosła i po świetnym pełnym walki secie wygrała 6:4. W decydującej partii to Linette jako pierwsza przełamała rywalkę, co okazało się kluczem do sukcesu.