Jessica Pegula w ostatnich tygodniach zrezygnowała z rywalizacji w zawodach międzynarodowych. Rywalki Igi Świątek zabrakło w turnieju w Stuttgarcie, a później ogłosiła, że nie weźmie udziału w rozgrywkach organizowanych w Madrycie i Rzymie. Dłuższa absencja reprezentantki Stanów Zjednoczonych wynikała z problemów zdrowotnych, które pokrzyżowały tenisistce plany w tym sezonie. Pod dużym znakiem zapytania stanął jej występ w wielkoszlemowym Roland Garros . Pegula za pośrednictwem mediów społecznościowych wysłała ważną wiadomość do kibiców i postawiła sprawę jasno.

"Cześć wszystkim. Szybka aktualizacja . Stracę turniej w Rzymie i prawdopodobnie Roland Garros. Aktualnie czuję się bardzo dobrze, ale muszę wracać do treningów w ślimaczym tempie " - przekazała 30-latka.

Rywalka Igi Świątek szczera do bólu. Nie owijała w bawełnę

Piąta rakieta świata po kilku tygodniach przerwy wróciła już do rywalizacji. W 1/16 finału turnieju Rosmalen Open zawodniczka pokonała Białorusinkę Alaksandrę Sasnowicz 6:2, 6:2. I choć Amerykanka ma powody do optymizmu, to jednak sama przyznaje, że z tyłu głowy myśli jeszcze o problemach zdrowotnych i straconych szansach w tym sezonie.