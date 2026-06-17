Wczoraj dobiegła końca saga związana z dziką kartą dla Mai Chwalińskiej do głównej drabinki Wimbledonu. Organizatorzy wielkoszlemowych zmagań przychylili się do wniosku naszej reprezentantki i jej teamu. Włodarze londyńskiej imprezy przyznali specjalną przepustkę finalistce tegorocznego Roland Garros, dzięki czemu Polka nie będzie musiała brać udziału w eliminacjach.

24-latka miała trochę pecha, bowiem listy startowe do singla zamykały się 18 maja, a więc z pierwszym dniem kwalifikacji do rozgrywek w Paryżu. W związku z tym nie mogła posługiwać się obecnym miejscem, które bezproblemowo gwarantowałoby jej start w głównej drabince. Na szczęście Chwalińska ma dziką kartę i dzięki temu dostanie więcej czasu na przygotowanie do rywalizacji w docelowych zmaganiach. Na dodatek będzie rozstawiona, co sprawi, że w teorii ominie najgroźniejsze przeciwniczki w pierwszych dwóch rundach.

Maja Chwalińska z kolejnym zgłoszeniem na Wimbledonie

To wszystko powyżej dotyczy turnieju w grze pojedynczej. Tymczasem w środę po godz. 22:00 pojawił się kolejny komunikat Wimbledonu, również ws. Mai Chwalińskiej. Organizatorzy zaktualizowali plik, w którym dostępna jest lista startowa do deblowych zmagań. Wcześniej widniał w nim napis, że informacja na temat uczestników w tej kategorii pojawi się 17 czerwca. Włodarze dotrzymali słowa i wieczorową porą opublikowali listy, bazujące na rankingu z minionego poniedziałku.

W zestawieniu widnieje nazwisko naszej finalistki Roland Garros. Polka zagra w duecie ze swoją koleżanką - Sinją Kraus. Kilka tygodni temu obie zmierzyły się ze sobą w singlowym finale podczas WTA 125 w Oeiras. Wówczas Chwalińska pokonała Austriaczkę i sięgnęła po swój kolejny tytuł tej rangi. Teraz obie będą miały okazję zagrać po tej samej stronie siatki. Szykuje się sporo polskich akcentów w kobiecym deblu: Magda Linette wystąpi w parze z Ivą Jovic, Magdalena Fręch z Anną Bondar, Alicja Rosolska z Alexą Guarachi, a Katarzyna Piter - z Anną Siskovą.

Po stronie panów mamy póki co tylko jeden polski akcent - Jana Zielińskiego, któremu partnerować będzie Luke Johnson. Jest jednak potencjał na kolejnych naszych reprezentantów. Drudzy na liście oczekujących są Filip Pieczonka i Vit Kopriva. Czwartą pozycję zajmują Karol Drzewiecki oraz Kamil Majchrzak. Na zdecydowanie dalszych pozycjach są Szymon Kielan oraz Szymon Walków. Pierwszy z nich jest na 19. miejscu (w duecie ze Skanderem Mansourim), a drugi - na 28. (w teamie z Sergio Martosem Gornesem).

Transmisje z wielkoszlemowych zmagań w Londynie będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu. Bieżące informacje dotyczące rozgrywek w stolicy Wielkiej Brytanii pojawią się w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Magda Linette Martin Keep AFP

Magdalena Fręch Artur Widak / NurPHOTO AFP





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