To nie koniec. Wimbledon znów obwieścił ws. Chwalińskiej. Doszło drugie zgłoszenie Polki

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

W ostatnich dniach cała tenisowa Polska oczekiwała na decyzję ws. dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej do Wimbledonu. We wtorkowe popołudnie organizatorzy londyńskich zmagań ogłosili, że Polka otrzymała przepustkę do głównej drabinki. Jak się okazuje - na tym nie koniec. Kolejny komunikat dotyczący naszej reprezentantki pojawił się w środę po godz. 22:00. Doszło jeszcze jedno zgłoszenie finalistki Roland Garros. Oto szczegóły aktualizacji.

Maja Chwalińska otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę do głównej drabinki
Maja Chwalińska otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę do głównej drabinkiMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

Wczoraj dobiegła końca saga związana z dziką kartą dla Mai Chwalińskiej do głównej drabinki Wimbledonu. Organizatorzy wielkoszlemowych zmagań przychylili się do wniosku naszej reprezentantki i jej teamu. Włodarze londyńskiej imprezy przyznali specjalną przepustkę finalistce tegorocznego Roland Garros, dzięki czemu Polka nie będzie musiała brać udziału w eliminacjach.

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24-latka miała trochę pecha, bowiem listy startowe do singla zamykały się 18 maja, a więc z pierwszym dniem kwalifikacji do rozgrywek w Paryżu. W związku z tym nie mogła posługiwać się obecnym miejscem, które bezproblemowo gwarantowałoby jej start w głównej drabince. Na szczęście Chwalińska ma dziką kartę i dzięki temu dostanie więcej czasu na przygotowanie do rywalizacji w docelowych zmaganiach. Na dodatek będzie rozstawiona, co sprawi, że w teorii ominie najgroźniejsze przeciwniczki w pierwszych dwóch rundach.

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Maja Chwalińska z kolejnym zgłoszeniem na Wimbledonie

To wszystko powyżej dotyczy turnieju w grze pojedynczej. Tymczasem w środę po godz. 22:00 pojawił się kolejny komunikat Wimbledonu, również ws. Mai Chwalińskiej. Organizatorzy zaktualizowali plik, w którym dostępna jest lista startowa do deblowych zmagań. Wcześniej widniał w nim napis, że informacja na temat uczestników w tej kategorii pojawi się 17 czerwca. Włodarze dotrzymali słowa i wieczorową porą opublikowali listy, bazujące na rankingu z minionego poniedziałku.

W zestawieniu widnieje nazwisko naszej finalistki Roland Garros. Polka zagra w duecie ze swoją koleżanką - Sinją Kraus. Kilka tygodni temu obie zmierzyły się ze sobą w singlowym finale podczas WTA 125 w Oeiras. Wówczas Chwalińska pokonała Austriaczkę i sięgnęła po swój kolejny tytuł tej rangi. Teraz obie będą miały okazję zagrać po tej samej stronie siatki. Szykuje się sporo polskich akcentów w kobiecym deblu: Magda Linette wystąpi w parze z Ivą Jovic, Magdalena Fręch z Anną Bondar, Alicja Rosolska z Alexą Guarachi, a Katarzyna Piter - z Anną Siskovą.

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Po stronie panów mamy póki co tylko jeden polski akcent - Jana Zielińskiego, któremu partnerować będzie Luke Johnson. Jest jednak potencjał na kolejnych naszych reprezentantów. Drudzy na liście oczekujących są Filip Pieczonka i Vit Kopriva. Czwartą pozycję zajmują Karol Drzewiecki oraz Kamil Majchrzak. Na zdecydowanie dalszych pozycjach są Szymon Kielan oraz Szymon Walków. Pierwszy z nich jest na 19. miejscu (w duecie ze Skanderem Mansourim), a drugi - na 28. (w teamie z Sergio Martosem Gornesem).

Transmisje z wielkoszlemowych zmagań w Londynie będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu. Bieżące informacje dotyczące rozgrywek w stolicy Wielkiej Brytanii pojawią się w specjalnej zakładce na stronie Interii.

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Tenisistka w żółtym stroju sportowym podnosi rękę w geście pozdrowienia lub podziękowania, trzymając rakietę tenisową; na głowie opaska, w tle rozmazane logo sponsora.
Magda LinetteMartin KeepAFP
Uśmiechnięta kobieta w sportowej czarnej odzieży i czapce z daszkiem unosi dłoń w geście powitania na tle fioletowej ściany.
Magdalena FręchArtur Widak / NurPHOTOAFP


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