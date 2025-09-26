Partner merytoryczny: Eleven Sports

To naprawdę koniec. Świątek nie dostanie już szansy. Zapadła ostateczna decyzja

Kilkanaście dni po rozegraniu ostatniego meczu zakończenie profesjonalnej kariery ogłosiła Alize Cornet. Francuzka żegna się z kortem w wieku 35 lat. Przez polskich kibiców zostanie zapamiętana jako ta, która przerwała serię 37 zwycięstw Igi Świątek. Odchodzi z zawodowego sportu po raz drugi, tym razem - jak zapewnia - definitywnie.

Alize Cornet (na małym zdj.) żegna się z zawodowym tenisem. Iga Świątek została przez nią wyrzucona z Wimbledonu
Była III runda Wimbledonu AD 2022. Alize Cornet niespodziewanie pokonała Igę Świątek 6:4, 6:2. W ten sposób fantastyczna passa zwycięstw Polki zatrzymała się na 37 - po czterech miesiącach absolutnej hegemonii.

Niespełna dwa lata później Francuzka ogłosiła zakończenie kariery. W postanowieniu nie wytrwała jednak długo. W kwietniu tego roku ponownie pojawiła się na korcie. Jak się okazuje, nie na długo.

Alize Cornet po raz drugi kończy karierę. Zapewnia, że tym razem zdania nie zmieni

Ostatni mecz rozegrała 17 dni temu podczas turnieju WTA 125 w San Sebastian. Uległa w I rundzie Niemce Tamarze Korpatsch 3:6, 2:6. I uznała, że to dobry moment na definitywne pożegnanie.

"Mała podróż wstecz do wspaniałego pobytu w San Sebastan i zakończenie (tym razem naprawdę) tego rozdziału w roli zawodniczki. Wspaniałe miejsce, by definitywnie zamknąć tę stronę i zacząć pisać nowe, w każdym znaczeniu tego słowa" - oznajmiła w mediach społecznościowych.

To oznacza, że Iga nie dostanie już szansy na rewanż. Bilans gier między nimi wynosi 0:1 i taki pozostanie

    Cornet ma na koncie sześć triumfów w turniejach WTA. Najwyższą pozycję w światowym rankingu zajmowała w lutym 2009 roku - była wówczas 11. Jej największy sukces w Wielkim Szlemie to ćwierćfinał Australian Open 2022.

    Alize to kolejna francuska tenisistka, która w tym roku żegna się z zawodowym tenisem. W trakcie US Open taką samą decyzję ogłosiła Caroline Garcia. Zdecydowała się na ten krok w wieku 31 lat.

      Lipiec 2020 roku. Fantastyczna passa Igi Świątek (37 zwycięstw) zakończona przez Alize Cornet w III rundzie Wimbledonu TAKUYA MATSUMOTOAFP
