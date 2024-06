To naprawdę koniec, Sabalenka mówi "dość!". Podjęła decyzję ws. Igi Świątek

Sabaenka oglądała pogrom w wykonaniu Igi Świątek. Komentarz? Jedno słowo

- Akurat oglądałam ten mecz i zareagowałam: wow! To jest jakiś inny poziom. To był tak intensywny mecz i współczuję Anastazji, bo to było po prostu zbyt dobre granie ze strony Igi - oznajmiła Sabalenka, cytowana przez Onet.

- Przestałam myśleć o sobie, że muszę robić to samo, bo od takiego myślenia można oszaleć. Teraz podchodzę do tego na zasadzie: "ok, nie Aryna, skup się na sobie, nie musisz robić tego lepiej niż ona. Bajgle to jej konik, to należy do niej. Zostaw to jej". Ja będę milsza dla moich rywalek - zapowiedziała z uśmiechem.