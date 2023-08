To może niepokoić polskich kibiców. Złe wieści przed US Open. Pierwszy raz od sześciu lat

W turnieju głównym rozpoczynającego się w poniedziałek turnieju US Open zagrają: Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz. Warto to docenić. W odbywających się właśnie w Nowym Jorku eliminacjach próżno szukać Polki albo Polaka. Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz od sześciu lat. Bardzo źle wróży to przyszłości krajowego tenisa.