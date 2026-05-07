W środę Jelena Ostapenko rozbiła Włoszkę Lucrezię Stefanini 6:0 i 6:1 - zabrało jej to zaledwie 54 minuty. I to było ważne dla niej wydarzenie, bo w kilku ostatnich sezonach, gdy rozstawiane były 32 zawodniczki, ona miała ten przywilej wolnego losu na pierwszym etapie. A teraz, gdy straciła sporo punktów wiosną za zeszłoroczne turnieje w Dosze i Stuttgarcie, spadła poza TOP 40.

W jej przypadku nigdy nie wiadomo, czy coś tam nagle "nie odpali". Gdyby po drugiej stronie siatki stanęła Iga Świątek, moglibyśmy spodziewać się maksymalnej koncentracji. I próby podwyższenia wyniku w starciach z Polką do 7:0. Tym razem jednak Łotyszka znalazła się w górnej części drabinki, tej z Aryną Sabalenkę i Coco Gauff.

A dziś i tak miałą zagrać hitowe spotkanie - z Amandą Anisimovą. Z Amerykanką mierzyła się dwukrotnie, dwa razy w Dosze, w tym w zeszłorocznym finale turnieju rangi 1000. I to drugie starcie, ważniejsze, przegrała.

Teraz nie dostała jednak okazji do rewanżu. Anisimova wciąż odczuwa ból w lewym nadgarstku, wycofała się z gry. Jej miejsce zajęła Rumunka Elena Gabriela Ruse, która we wtorek przegrała finał kwalifikacji z Sinją Kraus. Austriaczka na tym samym etapie w Madrycie ograła Anastazję Potapową. A ta później wskoczyła do drabinki i... doszła do pófinału.

Po pierwszym secie spotkania na pięknym obiekcie Pietrangeli mogliśmy spodziewać się, że znów zawodniczka grająca jako "szczęśliwa przegrana" jest w stanie sprawić sensację.

WTA 1000 w Rzymie. Jelena Ostapenko kontra Elena Gabriela Ruse. Kuriozalny pierwszy set

Obie grały niedawno w Linzu, wtedy Łotyszka wygrała pierwszą partię, a później przegrała całe spotkanie. W Madrycie Ostapenko prezentowała się już lepiej, w Rzymie w pierwszej rundzie - bardzo dobrze. A dziś dawała się podpuszczać rówieśniczce z Rumunii. Ruse bowiem miała jedną podstawową taktykę - odgrywać returny tak, by tylko trafiać w kort. Jelena zaś od razu próbowała atakować. I zwykle nie trafiała.

Jelena Ostapenko THOMAS KIENZLE / AFP AFP

Od stanu 2:2 przegrała cztery kolejne gemy, wszystkie na przewagi. Nie był to mecz na wysokim poziomie, ale pod względem emocji, na pewno wybijał się ponad inne rozgrywane na Foro Italico. Także i dlatego, że obie zawodniczki na Pietrangeli miały swoje grupy kibiców.

W przerwie między setami przy Ostapenko pojawiły się służby medyczne, zawodniczka miała sprawdzane ciśnienie, kręciła zrezygnowana głową. I niewiele wskazywało, że będzie chciała wrócić na kort. A wróciła i została przełamana już w pierwszym gemie drugiej partii. Trudno było w tym momencie stawiać na jej sukces.

Tymczasem Ruse trochę poległa od swojej taktyki. Ostapenko zaczęła grać jeszcze bardziej ryzykownie, tyle że piłka nagle... mieściła się w korcie. Obraz spotkania momentalnie się zmienił, odskoczyła na 4:1, wygrała seta 6:2.

To jednak była dopiero przystawka do trzeciej partii - najbardziej emocjonującej, także wśród kibiców. Raz krzyczeli jedni, raz drudzy. Obie potrafiły popełnić po trzy podwójne błędy serwisowe w jednym gemie, w całym spotkaniu miały ich aż 19. Przy jednym asie.

Niemniej do samego końca trybuny się nie nudziły, Ostapenko kontestowała decyzja sędziego Fabio Souzy, krzyczała coś w kierunku swojego boksu, coś pokazywała. A jednak to ona nie pozwoliła Rumunce wyrównać na 4:4, choć Ruse miała - przy swoim serwisie - dwie takie okazje. A później nie pozwoliła też aż pięć razy dojść na 4:5, gdy były break pointy. Trzecia piłka meczowa zakończyła spotkanie - Ostapenko wygrała ten pasjonujący pojedynek 2:6, 6:2, 6:3.

I to ona zagra o 1/8 finału z mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng.

Jelena Ostapenko Noushad Thekkayil/NurPhoto AFP

Elena Gabriela Ruse PAUL CROCK AFP

Daria Abramowicz obecna na treningu Igi Świątwk w Rzymie INTERIA.PL