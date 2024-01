To koniec tenisowej ery. Pierwsze takie Australian Open w XXI wieku

Rywalizacja o tytuł najlepszego tenisisty w historii ostatnio zawęziła się do dwóch nazwisk. Era wielkiej trójki niewątpliwie zmierza do nieuchronnego końca. Rozpoczęła się ona tak naprawdę w 2003 roku, gdy Roger Federer wygrał swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Wówczas Szwajcar wygrał w Wimbledonie. Dwa lata później do wielkiego Rogera dołączył Rafael Nadal. Hiszpan pierwszy raz w karierze wygrał na kortach imienia Rolanda Garrosa.