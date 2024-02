To koniec. Poruszające wyznanie ikony tenisa. "Nie zostało mi dużo czasu"

Andy Murray nie zazna smaku turniejowego triumfu w Dubaju. W środę zakończył udział w imprezie rangi ATP 500 na 1/8 finału, przegrywając z Francuzem Ugo Humbertem 2:6, 4:6. Na pomeczowej konferencji prasowej oznajmił, że w tym roku prawdopodobnie pożegna się z zawodowym tenisem. Marzy, by ponownie wystąpić w igrzyskach olimpijskich. Chce również wziąć udział we French Open i Wimbledonie. Po zakończeniu lata na korcie mamy już go nie zobaczyć.