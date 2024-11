To koniec, mistrzyni Wimbledonu zrezygnowała z dalszej gry. Już oficjalnie, Polka z awansem

Olivia Lincer od kilku tygodni podróżuje wspólnie z Darią Kuczer po Stanach Zjednoczonych i bierze udział w imprezach rangi ITF W35. W ten sposób 19-latka próbuje zbudować swoją pozycję w rankingu WTA. I trzeba przyznać, że w ostatnich kilkunastu dniach idzie jej to naprawdę nieźle. Zaczęło się od półfinału w Hilton Head Island , później dotarła do tego samego etapu zmagań w Norman. Teraz młoda reprezentantka Polski przebywa w Miami.

Swój udział w turnieju rozpoczęła we wtorek. Wówczas zmierzyła się z Aely Arai. O ile w pierwszym secie Japonka próbowała nawiązać rywalizację z naszą tenisistką, to w drugiej odsłonie dominacja Lincer była już niepodważalna . Ostatecznie Olivia pokonała zawodniczkę z Kraju Kwitnącej Wiśni 6:3, 6:0 i zameldowała się w 1/8 finału. Tam miał ją czekać prawdziwy test - pojedynek z Liv Hovde.

Rozstawiona z "1" reprezentantka Stanów Zjednoczonych plasuje się aktualnie na 250. miejscu w rankingu WTA - o 339 lokat wyżej od Polki. Tak się składa, że obie zawodniczki dwa lata temu brały udział w tej samej edycji juniorskiego Wimbledonu. Wówczas Lincer pożegnała się z rywalizacją na etapie trzeciej rundy , a Hovde - wygrała całe zmagania. Dla Amerykanki był to jedyny tytuł wielkoszlemowy w tej kategorii wiekowej. W finale wygrała 6:3, 6:4 z Lucą Udvardy.

Olivia Lincer w ćwierćfinale ITF W35 w Miami. Liv Hovde oddała mecz walkowerem

Do spotkania pomiędzy Hovde i Lincer w Miami jednak nie doszło. Liv oddała mecz walkowerem i w ten oto sposób Olivia zameldowała się w ćwierćfinale bez gry. 19-latka mogła oczekiwać na to, co zrobi Daria Kuczer. Druga z naszych reprezentantek uległa niestety rozstawionej z "7" Annie Rogers 6:3, 4:6, 2:6. Trzeba przyznać, że Amerykanka ma patent na polskie tenisistki, bowiem pięć dni temu pokonała Lincer w półfinale ITF W35 w Redding.