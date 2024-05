To koniec giganta tenisa? Fatalne wieści. Były doradca ujawnia

Novak Djoković odejdzie niebawem na emeryturę? Wojciech Fibak, jego były doradca, stwierdził w rozmowie ze Sport.pl, że Serb jest w "czarnej dziurze". Dodał, że bardzo nie chciałby, by "Nole" odchodził na emeryturę, ale jego gra w ostatnim czasie nie zachwyca. Polska legenda tenisa twierdzi, że Djoković źle dobiera turnieje, na których startuje i przez to przestaje być nie do pokonania dla dużo młodszych rywali. Czy to już czas?