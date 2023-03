To już pogrom faworytek. Kolejna sensacja w Miami, gwiazda za burtą!

Rumunka ma patent na mistrzynię WTA z Francji

Wygrana Cirstei to właśnie spora niespodzianka, ale jak się spojrzy na poprzednie dokonania jej i Garcii - łatwiej ten wynik zrozumieć. Jeszcze rok temu w Indian Wells i Miami Rumunka była w trzeciej dziesiątce rankingu, duży spadek zanotowała po Australian Open. Tyle że to zawodniczka z ogromnym doświadczeniem, w czołowej setce rankingu była już jako 18 latka, w 2008 roku. Wtedy też po raz pierwszy wygrała mecz z zawodniczką ze ścisłego topu, czwartą wtedy na świecie Serbką Jeleną Janković. W zeszłym roku często mierzyła się z takimi zawodniczkami, ale nie potrafiła postawić kropki nad "i". Aż przyszły dwa mecze z Garcią.

Obie tenisistki zmierzyły się już w czwartej rundzie turnieju w Indian Wells - po blisko 2,5 godzinnym boju Rumunka triumfowała 6-4, 4-6, 7-5. W kolejnej rundzie zatrzymała ją Iga Świątek, ale już losowanie w Miami sprawiło, że Cirstea stała się... pierwszą rywalką dla rozstawionej z piątką Garcii. Tym razem nie było tak wielkich emocji, a publiczność, sprzyjająca Francuzce, nie miała powodów do zadowolenia.

Pięć gemów z rzędu dla Rumunki i set rozstrzygnięty. Główny atut zawiódł Garcię

Atutem faworytki nie był serwis, a przecież Garcia to zawodniczka, która w całym tourze notuje najwięcej asów. Tym razem przegrała dwa swoje pierwsze gemy serwisowe, za to Cirstea była bezbłędna. Nawet gdy musiała bronić czterech break pointów, obroniła je. Odskoczyła więc na 5-0, a całego seta wygrała w ledwie 34 minuty 6-2.

Ten drugi był bardziej zacięty, a o wyniku zadecydowało jedno jedyne przełamanie. Obie serwowały już w miarę dobrze - Rumunka dążyła do dłuższych wymian, cierpliwie przebijała piłkę. Garcia często atakowała, ale też równie często posyłała piłkę za mocno. W trzecim gemie miał dwa break pointy, nie wykorzystała ich. Za to w szóstym to Rumunka wygrywała już 40-0, ale wspomagana przez kibiców Garcia odrobiła straty. Sytuacja wyjaśniła się w ósmym gemie - tym razem Fancuzka popełniła o kilka błędów za dużo, została przełamana, a później przegrała całe spotkanie.