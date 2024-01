Lekarz po Wimbledonie zapewniał ją, że trzy tygodnie leczenia wystarczą, ale tak się nie stało. Po miesiącu pauzy rozegrała jeszcze cztery spotkania, wygrywając tylko jedno z nich. Odpadła w pierwszej rundzie US Open i zawodów w Cincinnati, a w Montrealu doszła tylko do drugiej. Do tego musiała wycofać się z rywalizacji w Cleveland. By grać w US Open, po raz pierwszy w życiu wzięła zastrzyk kortyzonu. To środek podawany w skrajnych przypadkach, często szkodliwy dla organizmu.