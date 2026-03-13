To już oficjalnie, Fissette w teamie ze światową "1". Jest komunikat

17 kwietnia, czyli w dniu, w którym w WTA 500 w Stuttgarcie powinny odbywać się ćwierćfinały Porsche Open, minie półtora roku od rozpoczęcia współpracy Igi Świątek z Wimem Fissette. Belg zastąpił Tomasza Wiktorowskiego, z którym Iga wygrała wspólnie cztery wielkoszlemowe tytuły i zagościła na szczycie kobiecego rankingu. On też pracował w przeszłości z gwiazdami i liderkami rankingu, wygrywał z nimi Wielkie Szlemy. A upodobał sobie w tym zakresie zakresie Wimbledon.

Z Polką też go wygrał, w pamiętnym finale Iga ograła Amandę Anisimovą w 57 minut 6:0, 6:0. Wygrała też w Cincinnati, później triumfowała w mniejszych zawodach w Seulu. I to właściwie tyle. Była jeszcze w finale w Bad Homburg, zazwyczaj odpadała na etapie 1/4 lub 1/2 finału. I podobnie jest w tym sezonie - Australian Open, Doha czy teraz Indian Wells kończyła właśnie na ćwierćfinałach. Pozostał jeszcze "tysięcznik" w Miami, później Polka będzie miała chwilę przerwy.

Być może wykorzysta ją na krótki urlop, być może jednak zdecyduje się na grę z Ukrainą w meczu BJK Cup w Gliwicach. Kapitan polskiej kadry Dawid Celt powołał na razie cztery zawodniczki, Iga może zostać zgłoszona później.

Na pewno jednak nie będzie pracować w tygodniu poprzedzającym WTA 500 w Stuttgarcie, tam też już została ogłoszona jako uczestniczka Porsche Open, z Wimem Fissettem. Belg prowadzi bowiem od trzech lat reprezentację Belgii - i odnosi z nią wielkie sukcesy. Najpierw w grupie europejskiej, teraz w światowej. Na początku kwietnia Belgia zagra z USA w Gandawie o miejsce w finale BJK Cup w Shenzhen. To ten sam etap, co mecz Polski z Ukrainą.

Świątek nie ma w składzie Polski, Fissette doczekał się powrotu gwiazdy. Komunikat ws. Elise Mertens

Jesienią w Ismaning Belgia sensacyjnie ograła nie tyle może Turcję, co bardziej Niemcy - i kosztem tej drużyny znalazła się w fazie play-off. Już miesiąc temu Fissette oznajmił, że w kwietniu w jego drużynie po kilku latach przerwy znów wystąpi Elise Mertens. A 30-latka od chwili, gdy on zaczął pełnić funkcję kapitana kadry, regularnie odmawiała w niej gry. Mówimy zaś o tenisistce, która jest ostatnio przez cały czas w okolicach 20. pozycji w rankingu singlowym, ale też - od Australian Open - liderką zmagań deblowych. Inaczej mówiąc - "1", jak Sabalenka w singlu. Obie zresztą w przeszłości odnosiły wspólnie spore sukcesy w grze podwójnej, wygrały nawet tytuł w Melbourne.

Wim Fissette w roli kapitana reprezentacji Belgii.

Teraz ta informacja oficjalnie została potwierdzona przez ITF, które organizuje zmagania w BJK Cup. Na 28 dni przed rywalizacją wszystkie drużyny muszą bowiem zgłosić składy, choć później można jeszcze dopisać jakieś nazwisko, jeśli jest miejsce. Stąd np. taka możliwość u Świątek.

Z tej możliwości skorzystały też Amerykanki - na razie na ich liście są cztery zawodniczki. A liderką na nich pozostaje... Iva Jovic. 18-latka w najbliższym notowaniu rankingu będzie 17. zawodniczką świata, dwie pozycje przed Mertens. Możliwe, że dołączy jeszcze ktoś z TOP 6: Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Coco Gauff. Ta ostatnia już zgłosiła się do WTA 500 w Stuttgarcie w następnym tygodniu.

Fissette będzie miał w składzie Belgii także Hanne Vandewinkel, Sofię Costoulas, Greet Minnen i Magali Kempen. W ekipie USA, oprócz Jovic, znalazły się również: Hailey Baptiste, McCartney Kessler oraz deblistka: Nicole Melichar-Martinez. Kapitanką jest tam Lindsay Davenport.

Mecz zostanie rozegrany 10 i 11 kwietnia w Ostendzie. Awansuje zespół, który zdobędzie trzy punkty.

