To już oficjalne. Zwycięzca US Open zapowiedział koniec kariery

Dominic Thiem najlepsze wspomnienia ma z sezonem 2020. Wówczas reprezentant Austrii święcił triumf w prestiżowym turnieju US Open. W decydującej batalii 30-latek pokonał Alexandra Zvereva 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6). Później było już znacznie gorzej. Rywal Huberta Hurkacza popadł w poważy kryzys.

Jest komunikat od zwycięzcy US Open. Ogłasza fanom wprost