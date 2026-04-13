To już oficjalne, Rybakina rezygnuje z udziału. Komunikat ze Stuttgartu

W związku z czwartkową rezygnacją Aryny Sabalenki z udziału w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, kolejność rozstawienia wyglądała następująco: Jelena Rybakina otrzymała "1", Coco Gauff dostała "2", a Idze Świątek przypadła "3". Podczas sobotniej ceremonii losowania okazało się, że Polka i reprezentantka Kazachstanu trafiły do tej samej części drabinki. Mogą zatem spotkać się ze sobą na etapie półfinału. Nasza tenisistka już w piątek zameldowała się na głównej arenie zmagań, by wykonać pierwszy test. Wówczas jeszcze ze sparingpartnerem.

Na kolejne dni przypadły zajęcia z Alexandrą Ealą oraz Paulą Badosą. Wczoraj Raszynianka spędziła z Hiszpanką na korcie 90 minut. Świątek nie znalazła się w poniedziałkowej rozpisce treningów, którą organizatorzy dostarczyli na swojej stronie, co sugerowałoby, że Iga będzie mieć dzisiaj luźniejszy dzień. Pojawiła się w niej za to... Rybakina, między 11:00 a 12:00. Można zatem powiedzieć, że w końcu, bowiem Jelena nie trenowała przez poprzednie dni w Stuttgarcie.

WTA Stuttgart: Jelena Rybakina opuszcza jedno wydarzenie

Organizatorzy niemieckich zmagań przekazali jednak wczoraj smutną wiadomość dla fanów, dotyczącą właśnie mistrzyni tegorocznego Australian Open. Otóż okazało się, że reprezentantka Kazachstanu ostatecznie nie weźmie udziału w "Porsche One Point Challenge", czyli specjalnym wydarzeniu, które ma otworzyć rywalizację na korcie centralnym w Stuttgarcie. Zapewne ma to związek z późnym dotarciem 26-latki na teren Niemiec.

Włodarze rozgrywek wpadli na pomysł rozegrania czegoś podobnego, co miało miejsce w Melbourne. Pustkę po Rybakinie wypełniły jednak Elina Switolina, która jeszcze w sobotę przebywała w Gliwicach, a także Paula Badosa. Obie dołączyły do i tak znakomitej obsady uczestników. Jeśli chodzi o zawodniczki, chęć udziału wyraziły m.in. Jasmine Paolini, Jelena Ostapenko czy Eva Lys. Organizatorzy zaprosili do gry także osoby spoza tenisowego świata. W "Porsche One Point Challenge" pokaże się Mark Webber, były kierowca Formuły 1. Nie zabraknie także amatorów. Zwycięzca ma otrzymać ekskluzywną wycieczkę dla dwóch osób do Stambułu.

Tę pokazową rywalizację zaplanowano na godz. 16:30. Później na korcie centralnym zostaną już rozegrane pierwsze spotkania w ramach głównej drabinki WTA 500 w Stuttgarcie. Nie przed godz. 18:30 zaprezentują się Laura Siegemund oraz Wiktorija Tomowa. Ten mecz wyłoni przeciwniczkę dla Igi Świątek w drugiej rundzie. Potem poznamy rywalkę Coco Gauff. O awans do 1/8 finału powalczą Antonia Ruzic i Ludmiła Samsonowa. Zapowiada się interesujące popołudnie w Stuttgarcie.

