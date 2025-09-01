To już nie tylko Świątek. Polak sprawił sensację, 1471 miejsc różnicy w rankingu

W ostatni weekend polscy kibice żyli przede wszystkim startami naszych reprezentantów na trwającym US Open. Najwięcej radości dało zwycięstwo Igi Świątek w bardzo wyrównanym starciu z Anną Kalinską. Najlepsza polska tenisistka dokonała nie lada sztuki wygrywając pierwszego seta, pomimo przegrywania w pewnym momencie aż 1:5.

Mniej szczęścia mieli pozostali polscy zawodnicy. Magdalena Fręch w pojedynku z trzecią na świecie Coco Gauff próbowała nawiązać równorzędną walkę. W pierwszym secie, zakończonym porażką 3:6, momentami pachniało niespodzianką. W drugiej partii jednak Amerykanka pozbawiła Fręch wszelkich złudzeń rozbijając ją 6:1.

Największym pechowcem był jednak Kamil Majchrzak. Najwyżej sklasyfikowany aktualnie polski tenisista w rankingu ATP do starcia ze Szwajcarem Leandro Riedim przystępował po heroicznym zwycięstwie nad Karemem Chaczanowem. "Pamiątką" po bardzo długim pojedynku z Rosjaninem był uraz żeber, który uniemożliwił Majchrzakowi grę w kolejnym spotkaniu. Po zaledwie 29 minutach, przy stanie 3:5, Polak skreczował. Po meczu zdradził, że naderwał mięsień międzyżebrowy i czeka do kilkutygodniowa rehabilitacja.

Polak sprawcą ogromnej sensacji. Wygrał turniej i to pomimo przepaści w rankingu

W cieniu wydarzeń z Nowego Jorku w Poznaniu odbył się turniej ITF M25 z udziałem polskich tenisistów. Największą sensację sprawił ten, który do zawodów dostał się dzięki "dzikiej karcie" przyznanej mu przez Polski Związek Tenisowy. Fryderyk Lechno-Wasiutyński przed świeżo zakończonym turniejem plasował się na bardzo odległej 1754. pozycji w światowym rankingu. W dwóch pierwszych starciach 20-letni tenisista nie miał problemów z wyeliminowaniem dwóch przeciwników, którzy w światowym rankingu znajdują się w porównywalnym miejscu.

Schody zaczęły się w ćwierćfinale, w którym Lechno-Wasiutyński trafił na rozstawionego z numerem "4" Maksa Kaśnikowskiego. Mający za sobą debiut w drabince głównej seniorskiego US Open Kaśnikowski był zdecydowanym faworytem tego starcia, lecz finalnie po ponad dwugodzinnym starciu musiał uznać wyższość niżej notowanego rodaka. Zwycięstwo 7:5, 3:6, 6:4 pozwoliło Lechno-Wasiutyńskiemu awansować do półfinału, w którym po trzech setach okazał się lepszy od reprezentującego Czechy Matthew Donalda.

W finale na Polaka czekał rywal najtrudniejszy z możliwych - turniejowa "jedynka" w osobie Mathysa Erharda. 23-letni francuski tenisista do Poznania przyjeżdżał jako 283. rakieta świata. Pomiędzy nim a Lechno-Wasiutyńskim była prawdziwa przepaść, uosabiająca się w liczbie 1471 miejsc różnicy w światowym notowaniu zawodników.

Zwycięstwo z faworytem dało nieprawdopodobny awans. Lechno-Wasiutyński w dziewiątej setce światowego rankingu

Nie zraziło to Polaka, który sprawił jedną z największych tenisowych sensacji tego sezonu. Lechno-Wasiutyński po prawie trzygodzinnym starciu pokonał Erharda 4:6, 6:2, 7:5 i sięgnął po swój pierwszy w karierze zawodowy triumf turniejowy.

Niedzielny triumf przyniósł jeszcze jedną, szalenie miłą dla Polaka konsekwencję. Lechno-Wasiutyński wygrywając turniej w Poznaniu zarobił 25 punktów, co pozwoliło mu na nieprawdopodobny awans w rankingu ATP. Notowany dotychczas na 1754. miejscu w rankingu ATP aktualizowanym "na żywo" plasuje się na 832. lokacie.

Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam” – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Fryderyk Lechno-Wasiutyński podczas turnieju ITF M25 w Poznaniu Piotr Rychter PZT

Tenis TOBIAS SCHWARZ AFP