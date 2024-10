To już naprawdę koniec. Wielka rywalka Igi Świątek nie wraca. Walczyła do końca

Naomi Osaka w tym sezonie nie wyjdzie już na kort. Była liderka światowego rankingu przegrała z kontuzją pleców, z którą boryka się od początku tego miesiąca. Fani japońskiej tenisistki do końca mieli nadzieję, że zawodniczka weźmie udział w turnieju w Hongkongu. Organizatorzy poinformowali, że nie będzie to możliwe. Azjatka zapewniła jednak, że pojawi się na imprezie, by spotkać się ze wszystkimi, którzy na nią czekali.