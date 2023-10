To już naprawdę koniec. Finalista Wimbledonu usunięty z rankingu ATP

Problemy ze zdrowiem pojawiły się jednak znacznie wcześniej. Już w styczniu zawodnik przeszedł operację kontuzjowanego kolana . Rozpoczął z marszu żmudną rehabilitację, wierząc, że druga część sezonu będzie należała do niego. Jak się okazuje, skończyło się na kolorowych prognozach .

Dramat Nicka Kyrgiosa. Finalista Wimbledonu poza rankingiem ATP

Fani Kyrgiosa są mocno poruszeni jego historią. Chodzi przecież o zawodnika, który dotarł do finału ubiegłorocznego Wimbledonu (porażka z Novakiem Djokoviciem). Niedługo później wygrał turnieju w Waszyngtonie i zameldował się w ćwierćfinale US Open, co było jego najlepszym osiągnięciem w nowojorskiej imprezie.