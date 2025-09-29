To już koszmar. Dopiero cieszyła się razem z Igą Świątek. Teraz ogłasza koniec

Qinwen Zheng, Paula Badosa, Lois Boisson, Camila Osorio. Co łączy ten kwartet tenisistek? Wszystkie wycofały się z turnieju WTA 1000 w Pekinie z powodu kontuzji. To już prawdziwa plaga kreczów, której pierwszą ofiarą padła Barbora Krejcikova.

Mistrzyni French Open (2021) i Wimbledonu (2024) nie dokończyła spotkania III rundy z Madison Kessler. Zeszła z kortu przy stanie 6:1, 5:7, 0:3. Przyczyną takiej decyzji okazała się kontuzja kolana.

Krejcikova opuszcza Azję. W tym sezonie na korcie może się już nie pojawić

Czeszka wraca natychmiast do Europy. Nie weźmie udziału w żadnym z kolejnych turniejów, które w najbliższym czasie rozegrane zostaną w Azji. Na czołowe zawodniczki WTA czekają jeszcze organizatorzy imprez w Wuhan, Ningbo i Tokio.

"Takie chwile nigdy nie są łatwe. Byłam niezwykle podekscytowana tym azjatyckim swingiem, wyczekiwałam każdej chwili na korcie i poza nim. Niestety to się musiało skończyć szybciej z powodu kontuzji" - napisała 29-latka na Instagramie.

"Po wczorajszym meczu stało się dla mnie jasne, że to poważniejsza sprawa, niż początkowo myślałam. Nie wiem jeszcze, ile czasu zajmie mi powrót do pełni sił. Wracam do Europy, aby spotkać się z moim zespołem medycznym i skupić się na powrocie do zdrowia, krok po kroku" - to dalszy fragment zamieszczonego posta.

Zanim Krejcikova pojawiła się w Chinach - podobnie jak Iga Świątek - miała swoją chwilę triumfu w Seulu. Polka okazała się tam bezkonkurencyjna w rywalizacji singlistek (w ćwierćfinale pokonała... Krejcikovą), a Czeszka - w deblu. Tworzyła niezwyciężoną parę z Kateriną Siniakovą.

Dla Barbory to może być koniec sezonu, który szybko zbliża się do mety. Już na listopad zaplanowano WTA Finals w Rijadzie. Weźmie w nim udział osiem najlepszych tenisistek z rankingu WTA Live. Krejcikova zajmuje w nim obecnie 32. lokatę.

Barbora Krejcikova mistrzynią Wimbledonu! Wielka radość. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Barbora Krejcikova nie po raz pierwszy boryka się z kłopotami zdrowotnymi Henry Nicholls AFP

Barbora Krejcikova Matthew Stockman AFP

Barbora Krejcikova HENRY NICHOLLS / AFP AFP