To już koniec, Ostapenko nie zagra ze Świątek. Koszmar Łotyszki w Madrycie

W Madrycie jej gra uległa poprawie. Wygrała dwa spotkania, znalazła się w czwartej rundzie. Coraz częściej zaczęły się zatem pojawiać głosy o jej potencjalnym starciu z Igą Świątek, do którego mogłoby dojść w półfinale imprezy. Polka wciąż czeka na okazję, by po raz pierwszy w karierze zatriumfować w starciu z mistrzynią Roland Garros 2017. Żadna tenisistka nie może pochwalić się tak korzystnym bilansem spotkań z raszynianką. Łotyszka prowadzi w tym zestawieniu aż 4-0 .

Ons Jabeur wraca do formy. Tunezyjka w ćwierćfinale WTA 1000 w Madrycie

Druga partia rozpoczęła się od kolejnego przełamania na korzyść Ons, ale później nastąpił zwrot akcji. Ostapenko w końcu doczekała się wygranego gema - i to do zera. Od tego momentu zaczął się mecz. Jelena trafiała coraz więcej piłek w kort, sprawiała sporo problemów Tunezyjce. W ósmym gemie Łotyszka doczekała się break pointa, jednak nie potrafiła wykorzystać tej okazji. I to się zemściło. Chwilę później to Jabeur dostała dwie szanse. Już pierwszą z nich zamieniła na breaka i przy stanie 5:4 serwowała po zwycięstwo.