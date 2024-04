To już koniec! Była liderka rankingu WTA ogłosiła zakończenie kariery

Choć zapowiadało się na to już od dłuższego czasu, część kibiców cały czas miała nadzieję, że do tego nie dojdzie. Teraz jednak to już oficjalna informacja. Była liderka rankingu WTA, zwyciężczyni French Open 2016 i Wimbledonu 2017 Garbine Muguruza ogłosiła zakończenie kariery. Hiszpanki od dawna już nie oglądaliśmy na korcie i w zasadzie jej decyzja to tylko potwierdzenie stanu faktycznego.