To już definitywny koniec. Polka ogłasza pożegnanie. Jest oficjalny komunikat

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Jeśli ktoś chce jeszcze raz zobaczyć w akcji Alicję Rosolską na ojczystej ziemi, to będzie miał tylko jedną okazję. 40-letnia zawodniczka wystąpi w zbliżającym się WTA 125 Warszawa. Początek turnieju 2 sierpnia. To ostatni występ znakomitej deblistki w zawodowym tenisie przed rodzimą publiką. Po tym sezonie skupi się przede wszystkim na macierzyństwie.

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Alicja Rosolska (z prawej) w towarzystwie Igi Świątek Zdj. Tomasz Browarczyk/400mm.plNewspix.pl

Alicja Rosolska to finalistka US Open w grze mieszanej oraz półfinalistka Wimbledonu w deblu. To największe osiągnięcia w jej karierze. Oba datowane na sezon 2018.

Polka ma też na koncie 9 zwycięskich turniejów WTA w deblu. Jej przygodę z tenisem skomplikował udar mózgu, jaki przeszła wiosną ubiegłego roku. Po ponadrocznej batalii o powrót do zdrowia ponownie pojawiła się na korcie przed dwoma miesiącami.

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Alicja Rosolska rozgrywa ostatni sezon w karierze. W sierpniu pożegna się z polską publicznością

Po odzyskaniu sprawności Rosolska zagrała w tegorocznym Wimbledonie. Jej deblową partnerką była Alexa Guarachi z Chile. Panie nie przebrnęły I rundy.

Teraz Warszawianka znalazła się na liście startowej turnieju WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open 2026. Początek - 2 sierpnia na obiektach Legii. Pula nagród wynosi 115 tys. dolarów.

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Łukasz Żurek

Dla 40-letniej zawodniczki będzie to ostatni występ na zawodowym gruncie przed polską publicznością.

Rosolska karierę singlową zakończyła w 2019 roku. Od tamtej pory rywalizuje tylko w duetach. Tym razem jej partnerką będzie Martyna Kubka.

- Zapraszam wszystkich fanatyków tenisa tutaj, na korty tenisowe Legii. Żebyście kibicowali nie tylko mi, ale wszystkim Polkom. Zawsze bardzo miło grać przy takich kibicach i takim wsparciu. A że jest to turniej domowy, liczymy na was i zapraszamy bardzo serdecznie - mówi Rosolska w nagraniu zamieszczonym na platformie X przez Polski Związek Tenisowy.

Po sezonie zawodniczka skupi się głównie na obowiązkach macierzyńskich. Jest mamą dwóch chłopców. Karol w grudniu skończy sześć lat, Hugo ma niecałe 2,5 roku.

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Tenisistka podczas gry na korcie, skoncentrowana na wykonywaniu uderzenia, ubrana w strój reprezentacji Polski, w tle tablica z napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz godłem narodowym.
Alicja RosolskaFoto OlimpikAFP
Tenisistka w sportowym stroju i okularach przeciwsłonecznych uderza piłkę rakietą podczas meczu.
Alicja RosolskaLukasz SobalaNewspix.pl


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